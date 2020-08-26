Ликвидировать противника: военная полиция ЮВО провела учения в Абхазии

Военнослужащие Южного военного округа в ходе учения на полигоне Нагвалоу уничтожили условного противника во время рейда совместно с военной автомобильной полицией.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. В ходе учений в Абхазии военнослужащие полиции Южного военного округа (ЮВО) совместно с военной автомобильной инспекцией (ВАИ) уничтожили условного противника, пытавшегося пересечь контрольно-пропускной пункт. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

При проверке у одного из водителей военного автомобиля "КамАЗ" были выявлены фальшивые документы. Группа полицейских ВАИ оперативно заняла круговую оборону, а автомобиль подкрепления "Тигр" перекрыл дорогу "врагу". Инспектор ВАИ потребовал у водителей заглушить двигатели и выйти из машин, но они не подчинились приказу, открыли огонь и предприняли попытку прорыва через КПП.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео пресс-служба ЮВО Военнослужащие военной полиции ЮВО в Абхазии ликвидировали условных диверсантов в ходе рейда совместно с ВАИ

По итогу учебного столкновения часть диверсантов была ликвидирована ответным огнем, а также были задержаны члены незаконного вооруженного формирования.

Для создания условий боевой обстановки на учении активно применялись холостые боеприпасы, дымовые и тротиловые шашки.

Всего в учении приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 50 единиц техники военной полиции и ВАИ.

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