В Абхазии зафиксировано 12 новых случаев коронавируса за сутки

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 274 человека. Из них 115 человек выздоровели, четверо умерли.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 12 человек из 72 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Как уточняет оперштаб, в Гудаутской больнице на данный момент лечение проходят 16 человек с COVID-19. Из них три в тяжелом состоянии и два пациента - средней степени тяжести, трое выписаны.

Кроме того, сообщается об 11 выздоровевших из числа тех, кто находился на самоизоляции.

Во вторник 25 августа Минздрав Абхазии рассказал о смерти жителя села Лабра, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. В селе объявили карантин.