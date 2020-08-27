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Допофис Сбербанка в Сухуме начнет обслуживать пенсионеров

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200827/1030830206/Dopofis-Sberbanka-v-Sukhume-nachnet-obsluzhivat-pensionerov.html

Пенсионеры в Абхазии с середины августа могут получить пенсию только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков, в которых они обслуживаются.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Пенсионеры смогут получить выплаты в дополнительном офисе Сбербанка Абхазии в Сухуме с 1 сентября, сообщается на сайте банка.

Офис расположен по адресу: город Сухум, улица Лакоба, дом 4 - напротив городского отделения ГАИ.

Отмечается, что, несмотря на увеличение количества операционистов, задействованных в работе с пенсионными выплатами, в Сбербанке образуются очереди. В связи с этим допофис также будет обслуживать пенсионеров.

В конце июля министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

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