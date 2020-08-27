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Митинг в селе Лабра завершился

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200827/1030830520/Miting-v-sele-Labra-zavershilsya.html

В четверг 27 августа в Лабре собрался стихийный митинг жителей, недовольных введением в селе 14-дневного карантина.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Стихийный митинг в Лабре у дома главы села завершился, сообщил журналистам Sputnik один из жителей села. 

На переговоры с сельчанами приехал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия. По словам источника Sputnik, митинг завершился после того, как жители Лабры переговорили с главой Минздрава. 

25 августа Минздрав сообщил, что житель села Лабра с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался 23 августа. За последнее время это пятый случай заболевания COVID-19 в селе. Минздрав и СЭС ввели карантин в селе на 14 дней, отметив, что у части жителей взяты тесты на коронавирус.

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