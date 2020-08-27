В селе Лабра начался стихийный митинг

Минздрав и СЭС Абхазии ввели в Лабре 14-дневный карантин после того, как умер один из жителей села с диагнозом COVID-19.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Около 30 человек собрались у дома главы Лабры Арутюна Мелконяна с требованием открыть дорогу из села, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Жители говорят, что не верят в то, что в их селе есть заболевшие коронавирусной инфекцией. Сельчан возмутило то, что село закрыли на карантин, но их не обеспечили медикаментами, защитными средствами, продовольствием.

На место приехал и.о. главы Очамчырского района Станислав Амичба, чтобы пообщаться с жителями села. Комментировать ситуацию он отказался, как и глава села Арутюн Мелконян.

25 августа Минздрав сообщил, что житель села Лабра с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался 23 августа. За последнее время это пятый случай заболевания COVID-19 в селе. Минздрав и СЭС ввели карантин в селе на 14 дней, отметив, что у части жителей взяты тесты на коронавирус.

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