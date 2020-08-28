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"Учись в России": онлайн-сервис подготовит выпускников Абхазии к поступлению в вузы

© Foto / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200828/1030832634/Uchis-v-Rossii-onlayn-servis-podgotovit-vypusknikov-Abkhazii-k-postupleniyu-v-vuzy.html

Проект реализуется Россотрудничеством в рамках Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Образовательный онлайн-сервис "Учись в России!" начнет работу осенью этого года, он будет помогать иностранным абитуриентам, в том числе из Абхазии, готовиться к сдаче экзаменов в российские вузы.

Абитуриенты получат доступ к онлайн-курсам по основным предметам школьной программы, в том числе к актуальным материалам для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Каждый курс состоит из разнообразных цифровых заданий: интерактивные презентации, виртуальные лабораторные работы, тренажеры для подготовки к ЕГЭ. Все это призвано сделать подготовку к экзаменам увлекательной и эффективной. 

"В дальнейшем мы рассчитываем, что, получив высшее образование, выпускники российских университетов станут востребованными профессионалами во многих областях экономики в своих странах", - прокомментировал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

Участников в процессе обучения будут сопровождать педагоги и методисты, каждый сможет получить обратную связь от педагога и дополнительные задания в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и уровня знаний.

Разработчик онлайн-сервиса: Издательство "ФИЗИКОН" – разработчик электронных образовательных ресурсов для школ, колледжей и вузов. 

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