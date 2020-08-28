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На глубине: как идет операция по извлечению тела спелеолога в горах Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Российский спелеолог Павел Демидов погиб 23 августа в Абхазии при спуске в пещеру на горном массиве Арбаика.

СУХУМ, 28 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Российские спелеологи и сотрудники МЧС Абхазии разбили лагерь на горе Арбаика для проведения работ по извлечению тела российского спелеолога Павла Демидова, погибшего в пещере, рассказал в интервью Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

"Вчера разбили лагерь, сегодня начнут работать в глубине пещеры. Должны быть проведены подготовительные работы, потому что нужно обезопасить проходы к телу погибшего. В некоторых местах проходы нужно расширить, чтобы тело проходило, необходимо сделать сооружение, чтобы дальше не было разрушения. То есть эта такая щепетильная работа", - подчеркнул он.

Обрушение в пещере, в результате которого погиб российский спелеолог Павел Демидов, произошло на глубине 305 метров, проинформировал Делибалтян. По его словам, операция по извлечению тела займет около одной недели.

Горный массив Арбаика
© Фото : Горная Абхазия
Российский спелеолог погиб в Абхазии при спуске в пещеру на Арбаике

Российский спелеолог Павел Демидов приехал на экспедицию в Абхазию из Москвы, он занимался спелеологией больше 30 лет. У него на счету много экспедиций, в том числе в пещеру "Веревкина", он был одним из руководителей группы, которая достигла дна этой пещеры.

Экспедиции по изучению пещер в Абхазии проводятся еще с советских времен. С 1981 года спелеологи Советского Союза начали применять научно-систематический подход к поиску пещер. Массив Арбаика был разбит на территории, исследование которых распределили между спелеоклубами.

Район южных склонов Гагрского хребта назвали треугольником из-за трех характерных вершин Арбаика, Зонт и Хырка, где были выделены пять долин, в которых предполагалось проведение исследовательских работ. Погибший входил в состав летней экспедиции команды CAVEX на горном массиве Арбаика.

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