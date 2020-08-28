На глубине: как идет операция по извлечению тела спелеолога в горах Абхазии

Российский спелеолог Павел Демидов погиб 23 августа в Абхазии при спуске в пещеру на горном массиве Арбаика.

СУХУМ, 28 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Российские спелеологи и сотрудники МЧС Абхазии разбили лагерь на горе Арбаика для проведения работ по извлечению тела российского спелеолога Павла Демидова, погибшего в пещере, рассказал в интервью Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

"Вчера разбили лагерь, сегодня начнут работать в глубине пещеры. Должны быть проведены подготовительные работы, потому что нужно обезопасить проходы к телу погибшего. В некоторых местах проходы нужно расширить, чтобы тело проходило, необходимо сделать сооружение, чтобы дальше не было разрушения. То есть эта такая щепетильная работа", - подчеркнул он.

Обрушение в пещере, в результате которого погиб российский спелеолог Павел Демидов, произошло на глубине 305 метров, проинформировал Делибалтян. По его словам, операция по извлечению тела займет около одной недели.

Российский спелеолог Павел Демидов приехал на экспедицию в Абхазию из Москвы, он занимался спелеологией больше 30 лет. У него на счету много экспедиций, в том числе в пещеру "Веревкина", он был одним из руководителей группы, которая достигла дна этой пещеры.

Экспедиции по изучению пещер в Абхазии проводятся еще с советских времен. С 1981 года спелеологи Советского Союза начали применять научно-систематический подход к поиску пещер. Массив Арбаика был разбит на территории, исследование которых распределили между спелеоклубами.

Район южных склонов Гагрского хребта назвали треугольником из-за трех характерных вершин Арбаика, Зонт и Хырка, где были выделены пять долин, в которых предполагалось проведение исследовательских работ. Погибший входил в состав летней экспедиции команды CAVEX на горном массиве Арбаика.

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