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Два гражданина Абхазии с COVID-19 переведены на лечение в Дагомыс

© Sputnik / Максим Блинов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (750)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200828/1030835064/Dva-grazhdanina-Abkhazii-s-COVID-19-perevedeny-na-lechenie-v-Dagomys.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 308 человек. Из них 117 человек выздоровели, 4 умерли.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Двое граждан Абхазии с подтвержденным диагнозом коронавирус переведены на лечение в Дагомыс, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

За последние сутки, диагноз коронавирус подтвержден у 13 человек из 67 протестированных.

© Sputnik
Динамика заболеваемости

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 19 госпитализированных пациентов с COVID-19.

© Sputnik
Динамика заболеваемости

По договоренности с Российской Федерацией, как туристы с подтвержденным диагнозом COVID-19, отдыхающие в Абхазии, так и граждане Абхазии при необходимости, направляются на лечение в профильные медицинские учреждения Краснодарского края. 

Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице номер 2 в Дагомысе готов корпус для приема пациентов из Абхазии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (750)

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