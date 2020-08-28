Два гражданина Абхазии с COVID-19 переведены на лечение в Дагомыс

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 308 человек. Из них 117 человек выздоровели, 4 умерли.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Двое граждан Абхазии с подтвержденным диагнозом коронавирус переведены на лечение в Дагомыс, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

За последние сутки, диагноз коронавирус подтвержден у 13 человек из 67 протестированных.

© Sputnik Динамика заболеваемости

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 19 госпитализированных пациентов с COVID-19.

© Sputnik Динамика заболеваемости

По договоренности с Российской Федерацией, как туристы с подтвержденным диагнозом COVID-19, отдыхающие в Абхазии, так и граждане Абхазии при необходимости, направляются на лечение в профильные медицинские учреждения Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице номер 2 в Дагомысе готов корпус для приема пациентов из Абхазии.