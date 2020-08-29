"Сокровища" Меркулы: что нашли ученые там, где жили древние абхазы

В селе Меркула Очамчырского района с 2014 года ведутся археологические раскопки городища, в котором с IV века до нашей эры по XV век нашей эры жили предки абхазов.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Во время раскопок в Меркулском городище ученые обнаружили керамическую чашу, относящуюся к I-III векам нашей эры.

"Это уникальная находка в плане своей археологической сохранности. Эту чашу мы обнаружили около десяти дней назад. Чаша относится к I-III векам нашей эры, у нас пока нет определение было ли это большим столовым блюдом, или мерной тарой для сыпучих продуктов. Уникальность ее состоит в том, что она сохранилась на сто процентов, аналогии будем изучать в литературе", - сказала сотрудник отдела классической археологии института археологии Российской академии наук Галина Требелева в интервью радио Sputnik.

Раскопки в Меркулском городище проводились в течение всего августа, проинформировала археолог.

"Мы перешли границу в первый день открытия границы, первого августа. Экспедиция посвящена продолжению изучения Меркулского городища, основные работы были проведены в продолжении изучения замка, который мы раскапывали в прошлом году. Мы обнаружили вход в этот замок, подтвердилось также два уровня этого замка в плане генеральных перестроек", - подчеркнула Требелева.

Перестройка в замке, возможно, была связана с тектоническими сдвигами из-за землетрясеня, говорит она.

"Мы видим, что часть более древнего пола оказалась под скальными отложениями, это могло произойти в результате крупного тектонического сдвига. После этого замок продолжил свое существование, был залит новый уровень пола, дата существования замка – I, II века нашей эры, но не позднее III века", - заметила ученый.

В результате раскопок археологи обнаружили стрелу, которая датируется XII-XIV веками нашей эры.

"Мы можем предположить, что примерно в этот период замок прекратил свое существование. Это в принципе перекликается с теми датировками, которые мы имеем по храму и по башне Алахаш абаа", - сказала Требелева.

Меркулское городище – это поселение, которое находится внутри Великой Абхазской стены и оно отображает быт и историю населения, говорит она.

"Исследования останков, найденных нами в храме, показало, что люди, жившие тогда, занимались сельским хозяйством и основу питания составляли зерновые. Это то население, которое скорее всего возводило Великую Абхазскую стену в свое время и использовало ее для защиты территории. Можно констатировать, что стена возводилась местным населением, оно возводило замки, большие укрепление, вело достаточно активную торговлю с античными центрами", - подчеркнула археолог.

Изучение городища будет продолжаться еще не один год, российские учены планируют приехать в Абхазию для продолжения работ и в 2021 году, сообщила она.

Меркулское городище было обнаружено случайно абхазскими и российскими учеными в 2013 году. Раскопки начались в 2014 году. Оно уникально тем, что с IV века до нашей эры было населено абхазами и не имеет отношения к греческим или римским поселениям на территории Абхазии.

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