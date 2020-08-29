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Аурелия и корнерот: почему не стоит бояться медуз у берегов Абхазии

© Foto / Wildlife in Russia National Geographic / Andrey Sidorov
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200829/1030838880/Aureliya-i-kornerot-pochemu-ne-stoit-boyatsya-meduz-u-beregov-Abkhazii.html

Фотографии больших медуз, которых вылавливают на побережье Черного моря, стали все чаще появляться в социальных сетях. Люди опасаются, что медузы ядовитые и могут нанести вред здоровью.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Увеличение числа медуз у берегов Абхазии носит сезонный характер, рассказал корреспонденту Sputnik директор Института экологии Абхазии Роман Дбар.

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Depositphotos / zx6r92, CC0 / Thomas LASSERRE
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Ученый объяснил, что медузы питаются планктоном, соответственно при увеличении численности "пищи" растет количество и самих медуз. 

"В зависимости от распределения полей планктона, следующие за ними медузы могут оказаться вблизи берега. Тогда плавающие люди могут чаще соприкасаться с ними. Понятное дело, это может не нравиться, раздражать. Поэтому люди эмоционально реагируют на появление медуз в пляжных зонах. А так численность медуз остается стабильной. Может иметь место локальное их перемещение на отдельных участках. Обычно это связано с изменением погоды", - пояснил Дбар.

По словам ученого, "абхазские" медузы не представляют опасности для человека. На побережье Абхазии встречаются два вида медуз. Чаще всего - аурелия. Как отметил Дбар, это абсолютно безобидная медуза, которую часто можно встретить в прибрежной зоне.

"Она может достигать размера с обычную тарелку. Но чаще всего она бывает мельче, около десяти сантиметров в диаметре", - отметил ученый.

Второй вид - корнерот. Эта медуза встречается значительно реже. Обычно она появляется в водах Абхазии в осенний и зимний период.

"Корнерот заметно отличается от аурелии тем, что у нее крупные щупальца. Если аурелия имеет более плоский вид, у корнерота купол большой, щупальца вытянуты вниз, и характерной особенностью является фиолетовый цвет и фиолетовая окантовка у купола. Корнерот может достигать размера с ведро. В отличии от аурелии медуза-корнерот жжется, как крапива. Но не та, ни другая медуза не представляют опасности для человека", - добавил Роман Дбар.

Однако в группе риска находятся только люди с ослабленным иммунитетом и аллергики - у них ожог медузы может вызвать осложнения и им рекомендуется в короткий срок проконсультироваться у специалиста.

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