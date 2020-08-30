Тело спелеолога Демидова достали из-под завала в пещере на Арбаике

В ночь с 29 на 30 августа спасательная группа начала подготовку пещеры к транспортировке носилок.

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Тело российского спелеолога Павла Демидова, который погиб в пещере на Арбаике, достали из-под завала, сообщается на странице Российского союза спелеологов в социальной сети Вконтакте.

Тело еще не извлекли из пещеры, для этого необходимо транспортировать в пещеру носилки.

"Сегодня в пять утра машина с дополнительным проходческим оборудованием и снаряжением выехала из Цандрипша на гору.

Адлерские спасатели пока еще не получили приказ российского правительства о участие в операции", - говорится в сообщении союза.

К спасательной операции помимо российских специалистов и спелеологов подключилось МЧС Абхазии. По прогнозам абхазского ведомства, операция по извлечению тела могла занять около одной недели.

Обрушение в пещере, в результате которого погиб российский спелеолог Павел Демидов, произошло на глубине 305 метров.

Российский спелеолог Павел Демидов приехал в экспедицию в Абхазию из Москвы, он занимался спелеологией больше 30 лет. У него на счету много экспедиций, в том числе в пещеру Веревкина, он был одним из руководителей группы, которая достигла дна этой пещеры.

Экспедиции по изучению пещер в Абхазии проводятся еще с советских времен. С 1981 года спелеологи Советского Союза начали применять научно-систематический подход к поиску пещер. Массив Арбаика был разбит на территории, исследование которых распределили между спелеоклубами.

Район южных склонов Гагрского хребта назвали треугольником из-за трех характерных вершин Арбаика, Зонт и Хырка, где были выделены пять долин, в которых предполагалось проведение исследовательских работ. Погибший входил в состав летней экспедиции команды CAVEX на горном массиве Арбаика.

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