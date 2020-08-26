Российский спелеолог погиб в Абхазии при спуске в пещеру на Арбаике

Павел Демидов находился в Абхазии в составе летней экспедиции команды CAVEX на горном массиве Арбаика.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Российский спелеолог Павел Демидов, член команды "Перово-Спелео", погиб в ходе спуска в одну из не исследованных пещер на Арбаике, об этом сообщает один из членов команды на странице Демидова в Facebook.

23 августа Демидов отправился в пещеру вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. На глубине 305 метров в пещере начался крупноглыбовый завал. Павлу Демидову не удалось выбраться из под камней, Шумейко спасся.

В среду 26 августа начнется операция по извлечению тела Демидова. Руководить командой будет российский спелеолог Денис Провалов.

Экспедиции по изучению пещер в Абхазии проводятся еще с советских времен. С 1981 года спелеологи Советского Союза начали применять научно-систематический подход к поиску пещер. Массив Арбаика был разбит на территории, исследование которых распределили между спелеоклубами.

Район южных склонов Гагрского хребта назвали треугольником из-за трех характерных вершин Арбаика, Зонт и Хырка, где были выделены пять долин, в которых предполагалось проведение исследовательских работ.

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