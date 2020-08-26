18:20 26 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.54
  • EUR89.23
Поиск
Горный массив Арбаика

Российский спелеолог погиб в Абхазии при спуске в пещеру на Арбаике

© Фото : Горная Абхазия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
108901
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200826/1030823758/Rossiyskiy-speleolog-pogib-v-Abkhazii-pri-spuske-v-pescheru-na-Arbaike.html

Павел Демидов находился в Абхазии в составе летней экспедиции команды CAVEX на горном массиве Арбаика.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Российский спелеолог Павел Демидов, член команды "Перово-Спелео", погиб в ходе спуска в одну из не исследованных пещер на Арбаике, об этом сообщает один из членов команды на странице Демидова в Facebook

23 августа Демидов отправился в пещеру вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. На глубине 305 метров в пещере начался крупноглыбовый завал. Павлу Демидову не удалось выбраться из под камней, Шумейко спасся.

В среду 26 августа начнется операция по извлечению тела Демидова. Руководить командой будет российский спелеолог Денис Провалов.

Экспедиции по изучению пещер в Абхазии проводятся еще с советских времен. С 1981 года спелеологи Советского Союза начали применять научно-систематический подход к поиску пещер. Массив Арбаика был разбит на территории, исследование которых распределили между спелеоклубами.

Район южных склонов Гагрского хребта назвали треугольником из-за трех характерных вершин Арбаика, Зонт и Хырка, где были выделены пять долин, в которых предполагалось проведение исследовательских работ.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сверхсовременное вооружение: военно-технический форум "Армия-2020"
Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться