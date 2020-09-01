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Сбербанк будет обслуживать пенсионеров Абхазии еще в трех допофисах

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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С целью уменьшения очередей в офисах обслуживания в график выдачи пенсий будут внесены соответствующие корректировки.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Сбербанк Абхазии предпримет ряд мер, по рекомендации Банка Абхазии, для улучшения качества обслуживания пенсионеров и уменьшения очередей у офисов банка в период выдачи пенсий. Об этом сообщается на сайте банка. 

Так, Сбербанк организует получение пенсий в несколько допофисах:

  • с 31 августа в дополнительном офисе Сбербанка Абхазии по адресу: Гудаута, улица Чачба, дом 3;  
  • с 1 сентября в дополнительном офисе Сбербанка Абхазии по адресу: Сухум, улица Лакоба, дом 4;  
  • со 2 сентября в микрорайоне Аспа поселка Бзыпта Гагрского района возобновит работу соответствующее внутреннее структурное подразделение Сбербанка Абхазии;
  • с 15 сентября в дополнительном офисе Сбербанка Абхазии по адресу: Сухум, улица Эшба, дом 167.

Отмечается, что до 15 сентября силами действующего кадрового состава Сбербанка будет увеличено вдвое количество операционных работников, задействованных при обслуживании пенсионеров в офисах Сухума.

В других городах к обслуживанию пенсионеров в отделениях Сбербанка будет привлечено максимальное количество работников. 

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