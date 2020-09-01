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Минпросвещения: более 2500 первоклассников пошли в школы Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В Абхазии 1 сентября открылись 152 средние общеобразовательные школы из 153, сухумская школа №6 будет находиться на карантине до 7 сентября.

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Более двух с половиной тысяч первоклассников пошли в школы Абхазии 1 сентября, рассказал Sputnik пресс-секретарь Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутелия.

"Эта цифра будет меняться до 15 сентября, так как списки первоклассников будут пополняться", - отметил он. Кутелия также отметил, что в республике открылись 152 средние общеобразовательные школы из 153, сухумская школа №6 будет находиться на карантине до 7 сентября. 

17 августа санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии направила предписания в Министерство просвещения и языковой политики. Их соблюдение должно помочь избежать появления и распространения коронавируса в школах республики. 

Согласно предписаниям, Министерство просвещения и языковой политики внесло некоторые изменения в организацию учебного процесса из-за распространения коронавирусной инфекции.

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений.

Выпускники абхазских школ, поступающие в этом году в Абхазский государственный университет, были зачислены без экзаменов по решению приемной комиссии.

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