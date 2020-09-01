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Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии состоятся в ноябре

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В органы местного самоуправления Абхазии депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления состоятся 1 ноября 2020 года. Соответствующий указ президента Абхазии Аслана Бжания был подписан во вторник 1 сентября.

Согласно 2 статье Закона Республики Абхазия "О выборах в органы местного самоуправления", депутатом может быть избран гражданин Республики Абхазия, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет.

Избиратель - каждый гражданин Республики Абхазия, достигший 18 лет ко дню выборов.

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