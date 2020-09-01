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Тело погибшего в пещере в Абхазии Павла Демидова подняли на поверхность

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Российский спелеолог Павел Демидов, член команды "Перово-Спелео", погиб в ходе спуска в одну из неисследованных пещер на Арбаике 23 августа.

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Тело российского спелеолога Павла Демидова, погибшего в пещере в Абхазии, подняли на поверхность, сообщил Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

Как отметил глава ведомства Лев Квициния, 2 сентября на вертолете МЧС Абхазии планируется доставить погибшего в морг Гагры для подготовки к транспортировке тела в Россию.

Российские спелеологи и сотрудники МЧС Абхазии 27 августа разбили лагерь на горе Арбаика для проведения эвакуационных работ. 28 числа начались мероприятия по извлечению тела погибшего из глубины пещеры. К операции, помимо российских специалистов и спелеологов, подключилось МЧС Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Носилки с телом Павла Демидова подняты до середины пещеры на Арбаике

23 августа Павел Демидов отправился в пещеру вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. На глубине 305 метров в пещере начался крупноглыбовый завал. Павлу Демидову не удалось выбраться из-под камней, Шумейко спасся.

Андрей Шумейко рассказал, что пещеру, в которой погиб Демидов, спелеологи открыли в прошлом году, пройдя ее до глубины 200 метров. По мнению спелеолога, эта пещера имеет все шансы стать одной из глубочайших пещер не только в Абхазии, но и в мире.

26 августа началась операция по извлечению тела Демидова из пещеры. К операции сразу присоединились спасатели МЧС Абхазии, ход операции контролирует лично глава ведомства Лев Квициния.

29 августа тело Павла Демидова достали из-под завала и начали подготовку пещеры к транспортировке носилок.

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