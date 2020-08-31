Начался второй этап операции по извлечению тела Демидова из пещеры на Арбаике

По прогнозам Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, завершить спасательную операцию планируется в течение недели.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Российские спелеологи и спасатели МЧС Абхазии приступили ко второму этапу операции по извлечению тела Павла Демидова, погибшего при завале в пещере на Арбаике, сообщает абхазское ведомство.

Российский спелеолог Павел Демидов, член команды "Перово-Спелео", погиб в ходе спуска в одну из неисследованных пещер на Арбаике.

23 августа Демидов отправился в пещеру вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. На глубине 305 метров в пещере начался крупноглыбовый завал. Павлу Демидову не удалось выбраться из-под камней, Шумейко спасся.

Андрей Шумейко рассказал, что пещеру, в которой погиб Демидов, спелеологи открыли в прошлом году, пройдя ее до глубины 200 метров. По мнению спелеолога, эта пещера имеет все шансы стать одной из глубочайших пещер не только в Абхазии, но и в мире.

26 августа началась операция по извлечению тела Демидова из пещеры. К операции сразу присоединились спасатели МЧС Абхазии, ход операции контролирует лично глава ведомства Лев Квициния.

29 августа тело Павла Демидова достали из-под завала и начали подготовку пещеры к транспортировке носилок.

В настоящее время спелеологи продолжают расчищать проходы в пещере, опасные участки расширяются, чтобы смогли пройти носилки с телом. Одновременно работают несколько групп - одна на поверхности, другая в пещере. Отмечается, что все работы ведутся вручную с использованием спецоборудования.

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