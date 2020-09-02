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Абхазские и российские военные начали совместные учения

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В учении принимают участие более полутора тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц вооружения и техники.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. В Абхазии стартовало совместное тактическое учение подразделений военной базы Южного военного округа России и Вооруженных сил Республики Абхазия, сообщила пресс-служба ЮВО.

Разнородные подразделения совершили 150-километровые марши на технике на полигоны Цабал и Нагвалоу.

"Совместно с военнослужащими Минобороны Республики Абхазия мотострелки ЮВО уничтожат условного противника на побережье Черного моря и в горах, отразят атаки "врага" с удержанием занимаемых районов, позиций и опорных пунктов. Также военнослужащие отработают новейшие способы фортификации, ведения инженерной разведки, установки минных полей и разминирования местности", - говорится в сообщении.

На завершающем этапе батальонного тактического учения будут проведены боевые стрельбы с участием разнородных подразделений базы. В целях обозначения тактической обстановки на полигонах оборудовано более тысячи наземных и воздушных мишеней, имитирующих бронетехнику, пехоту и вертолеты условного противника.

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