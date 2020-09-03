Более миллиона человек пересекли российско-абхазскую границу с 1 августа

Ежедневно границу через МАПП "Адлер" пересекает около 40 тысяч физических лиц и более семи тысяч автомобилей.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Более миллиона человек пересекли границу России и Абхазии с момента ее открытия (1 августа), сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

"Таможенный контроль проведен в отношении более 200 тысяч транспортных средств, проследовавших в обоих направлениях. За этот период российско-абхазскую границу пересекло более одного миллиона физических лиц", - говорится в сообщении.

На таможенном посту МАПП "Адлер" Сочинской таможни продолжается рост транспортного и пассажирского трафика, отметили в пресс-службе.

"Нагрузка на таможенный пост превышает пропускную способность в несколько раз. В сутки границу пересекает до семи тысяч транспортных средств, до 40 тысяч физических лиц", - подчеркнули в Сочинской таможне.

Пропускная способность многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер" – 1,5 тысячи транспортных средств в сутки.

Ранее сообщалось, что только за первую неделю после открытия границы с Абхазией пункт перехода пересекли уже около 200 тысяч человек, и значительная их часть приехала в республику на отдых.

В прошлом году, по официальным данным председателя Госкомитета по курортам и туризму Автандила Гарцкия, в республике отдохнули 1 миллион 50 тысяч человек.

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