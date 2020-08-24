Абхазия попала в тройку популярных направлений среди туристов с детьми

Абхазо-российская граница была закрыта для туристов четыре месяца. По решению властей двух стран ограничения на пересечение границы сняли 1 августа.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Абхазия заняла третье место по популярности у туристов, путешествующих семейно, это следует из данных сервиса поиска и покупки туров Level.Travel.

Большинство семейных туристов, 71%, выбрали для отдыха турецкие курорты, 27% предпочли Крым, Сочи и Краснодарский край. Оставшиеся два процента путешественников отправились в Абхазию.

Эксперты отмечают, что решающим в выборе стали средние чеки по этим направлениям.

Так, отдых в Турции в августе 2020 года обходится гостям в среднем в 109 тысяч рублей, для тех, кто с детьми - на 13% дороже, то есть 123 тысячи рублей.

Поездка же в Сочи стоит в среднем 50 тысяч рублей, с детьми на 30% дороже - 65 тысяч рублей.

Как ранее сообщал сервис бронирования жилья Tvil.ru, туристы бронируют отдых Абхазии в сентябре и начале октября на период от 8 до 14 ночей и потратят на проживание от 829 рублей до 1,4 тысячи рублей в сутки.

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