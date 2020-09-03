"Допустимость и достоверность": почему Верховный суд признал невиновность Артура Анкваб

В июне Сухумский городской суд оправдал Артура Анкваб, которого Генеральная прокуратура обвиняла в причастности к похищению гражданина Армена Григоряна. 3 сентября жалобу прокуратуры на это решение рассмотрела кассация Верховного суда.

Кассационная коллегия в Верховном суде прошла под председательством судьи Лии Адлейба, в составе судей Темура Тарба и Мимозы Цушба. О том, как прошло заседание в Верховном суде, с чем не согласна сторона обвинения, и какой вердикт вынесла кассационная коллегия, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Улика под покрывалом

Экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб был оправдан и освобожден из под стражи Сухумским городским судом под председательством судьи Зарины Габеевой 23 июня.

Гособвинение требовало для Артура Анкваб десять лет лишения свободы. Однако городской суд посчитал, что сторона обвинения не смогла предоставить достаточные доказательства для вынесения обвинительного приговора в отношении Анкваб. Гособвинение, по мнению суда, не доказало, что именно Анкваб был за рулем машины, на которой похитили Армена Григоряна и именно экс-кандидат в президенты позже перекрасил автомобиль похитителей.

На заседании в Верховном суде 3 сентября помимо судей присутствовали только прокурор и адвокат Артура Анкваб. Ни подсудимого, ни потерпевшего в зале заседания не было. Однако это не помешало провести рассмотрение кассационной жалобы.

На судебном процессе сторона обвинения озвучила жалобу, в которой прокурор Асида Квачахия попросила суд отменить оправдательный приговор Артуру Анкваб "в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам уголовного дела". Сторона обвинения также попросила дать оценку законности частного постановления Сухумского горсуда, вынесенного по результатам рассмотрения дела на нарушения, допущенные органом расследования во время предварительного расследования преступления.

"Оправдательный приговор подлежит отмене за несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, существенного нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшего на вынесение незаконного и необоснованного судебного решения. По мнению суда, органом расследования в принадлежности Анкваб Артура автомобиля, на котором было совершено похищение сделано только по следующим признакам: цвета автомашины, двух цифр и двух букв в регистрационном удостоверении, основанном на показаниях потерпевшего. Вышеуказанные доводы не соответствуют действительности", – подчеркнула прокурор Квачахия.

По ее словам, согласно показаниям потерпевшего Григоряна, оглашенных в судебном заседании, следует, что он был похищен на автомашине марки Lada Granta белого цвета, на заднем бампере которого был закреплен регистрационный знак 93 региона Российской Федерации, в номере автомобиля были цифры "4" и "3" и буквы "Е" и "Т". По этим же показаниям, салон автомашины был черный: обивки дверей – из черного пластика, сиденье из черного материала со светлой точкой, потолок же – из серого материала. Стекла были затонированы черной пленкой. Каких-либо предметов автомобильного интерьера не было.

Сторона обвинения обратила внимание на то, что вышеизложенное описание машины полностью согласуются с показаниями свидетеля Батала Анкваб (родной брат Артура Анкваб – ред.), данных им на судебном заседании.

"Согласно показаниям Батала Анкваб, в начале ноября 2019 года его брат Артур Анкваб поставил во двор его дома автомобиль Lada Granta белого цвета с регистрационным номером 93 региона РФ, накрыв его кузов покрывалом так, что не было видно ни марки, ни модели, ни регистрационного номера. На вид автомобиль был новым, стекла были затонированы черной пленкой, салон у автомашины был темным, солнцезащитные козырьки серого цвета, сиденья были изготовлены из черного материала, наклеек, икон и других аксессуаров в салоне не было. Данный автомобиль простоял во дворе его дома до середины октября 2019 года. Кроме того, Батал пояснил, что в один период времени Артур Анкваб помогал двоюродному брату Роману Анкваб ремонтировать автомашину последнего – ГАЗ 2410, которая была на российских номерах 93 региона с буквенными обозначениями Т и С. Транспортное средство после поломки долгое время стояло в их переулке", – подчеркнула прокурор.

По ее словам, согласно показаниям допрошенного на судебном заседании Романа Анкваб следует, что примерно пять-шесть лет назад он приобрел у гражданки Кесян автомашину ГАЗ 2410 с российским госзнаком 93 региона. Через некоторое время приобретенная им машина пришла в неисправное состояние. Весной 2019 года Артур Анкваб предложил ему помочь отремонтировать машину.

"В последствий они переставили двигатель, ходовую часть и трансмиссию, указанной автомашины на кузов автомашины ГАЗ 3110, а старый кузов автомашины ГАЗ 2410 вместе с госзнаком Артур Анкваб транспортировал в поселок Бзыбь, который он поставил в непосредственной близости своего дома. В середине ноября 2019 года, Роман Анкваб приезжал в поселок Бзыбь, где обратил внимание, что регистрационный номерной знак, ранее закрепленный на кузове автомашины марки ГАЗ 2410 отсутствует", – сказала прокурор.

Серебристый автомобиль черно-белого цвета

Сторона обвинения привела показания и другого свидетеля - старшего оперуполномоченный Службы госбезопасности Абхазии, который рассказал, что 24 ноября 2019 года получил оперативную информацию о похищении гражданина Григоряна и, по поручению руководства СГБ, приступил к проведению оперативно-розыскных мероприятий.

По его словам, практически сразу же установили, что преступление было совершено на автомобиле Lada Granta белого цвета с номерным знаком Е 934 ТС 93 региона. Проверка правоохранительных органов, как отметила прокурор, автомашины и ее госзнаков установила, что накануне похищения гражданина Григоряна, она находилась в пользовании Артура Анкваб, который закрепил на ее кузов госзнак Е 934 ТС 93 региона.

"Тот факт, что автомашина Lada Granta, использованная преступниками при похищении гражданина Григоряна, накануне находилась в пользовании Артура Анкваб подтверждается и результатами оперативно-технических мероприятий, проведенных в отношение его невестки Олеси. Так 30 ноября 2019 года в ходе телефонного разговора, обсуждая обстоятельства похищения гражданина Григорян и опасаясь, что ее супруг Батал Анкваб может быть ошибочно привлечен к уголовной ответственности за данное преступление, она сообщила соседке, что именно Артур Анкваб приехал и оставил во дворе их дома автомашину Lada Granta белого цвета, накрыв ее кузов неким покрывалом. По смыслу ее диалога с соседкой следовало, что ее супруг Батал Анкваб к указанной автомашине никакого отношения не имеет", – отметила сторона обвинения.

Кроме того, по словам прокурора, следствие установило, что автомобиль Lada Granta после похищения Григоряна была перекрашена в черный цвет и 30 ноября 2019 года оставлена Артуром Анкваб и не установленным лицом на территории двора КБРЦ города Гагра.

"Протоколом на месте происшествия 13 декабря 2019 года на территории двора КБРЦ производством которого обнаружена, осмотрена и изъята Lada Granta черного цвета, пороги и лонжерон которой были окрашены в белый цвет. Аналогичный белый цвет был обнаружен в багажном отсеке автомобиля. Кроме того, на переднем правом лонжероне моторного отсека в месте идентификационного номера кузова обнаружен след механического воздействия на предмет его уничтожения с последующим нанесением на дефектный участок слоя шпатлевки и красочного покрытия", – подчеркнула прокурор и добавила, что заключением судебной трасологической экспертизы было доказано, что первоначальный цвет машины был серебристый металл, однако в последствий машина была перекрашена в белый цвет, а позже – в черный.

Установить идентификационный номер автомобиля же не получилось из-за деформации и отсутствия части металла в месте нанесения номера кузова.

Также сторона обвинения отметила, что к делу были прикреплены записи камер наружного наблюдения, установленные на фасаде здания КБРЦ города Гагра. На снимках от 30 ноября 2019 года запечатлена Lada Granta черного цвета.

"Указанная машина, перемещаясь по проезжей части дороги, останавливалась в непосредственной близости от объективов видеокамер. В 10:31 из машины выходят двое мужчин. Волосы мужчины, вышедшего из водительской двери – седые, прямые, длина немного прикрывает ушные раковины. Одет мужчина в пальто серого цвета, белую рубашку, классические синие брюки. Из передней пассажирской двери вышел мужчина в головном уборе черного цвета, закрывающие ушные раковины, в зеленых брюках по типу военного образца с накладными карманами. Каждый из вышеописанных мужчин затворяет дверь и движется в противоположную сторону от точки съемки", – сказала прокурор.

По мнению суда первой инстанции, сторона обвинения не представила доказательства, подтверждающие, что автомашина Lada Granta была перекрашена с белого в черный цвет именно после похищения Григоряна.

Однако с этим прокурор не согласилась. По ее словам, органами предварительного следствия 4 декабря 2019 года было установлено, что Lada Granta белого цвета с госрегистрационным знаком Е 934 ТС 93 региона была зафиксирована в день похищения 24 ноября 2019 года камерами фотофиксации со стационарного поста ГАИ Бзыбь в потоке движения по направлению в сторону Сухума.

"Вышеизложенное подтверждает тот факт, что в день похищения гражданина Григорян Lada Granta была окрашена в белый цвет, – подчеркнула она. – Кроме того суд в полном объеме не оценил показания Анкваб, данные на этапе предварительного следствия. Входе судебного заседания подсудимый сказал, что гражданин, запечатленный на видео, просмотренном в ходе судебного заседания, вышедший из пассажирской двери автомобиля Lada Granta черного цвета на территории КБРЦ, является тем лицом, у которого он приобрел указанный автомобиль, но называть его данные отказался, так как последний является его близким другом, с которым он дружит на протяжении десяти лет, и соответственно уверен в том, что совершить подобное преступление он не может".

"Планировал разобраться по-абхазски"

Сторона обвинения отметила, что в связи с возникшими противоречиями в ходе судебного заседания были оглашены показания, данные Артуром Анкваб на предварительном следствии. Согласно им, Анкваб подозревал в похищении Григоряна продавца автомобиля Lada Granta, Анкваб не называл его анкетные данные в связи с тем, что "планировал разобраться с ним по-абхазски, учитывая, что данное лицо его подставило".

Прокурор также отметила, что подсудимый Анкваб в ходе судебного заседания выдвинул алиби о том, что 22 ноября 2019 года примерно в 15:00 направился в гости по приглашению своей подруги Марии Сковородовой, которая проживает в Гагре и лишь вечером 24 ноября 2019 года вернулся обратно домой.

"Все это время его мобильный телефон оставался дома в поселке Бзыбь, так как он его забыл взять с собой. Однако вышеуказанные доводы подсудимого не нашли подтверждения в ходе судебного заседания. Допрошенная Мария Сковородова показала, что примерно в сентябре 2018 года она познакомилась с Артуром Анкваб, с которым состоит в дружеских отношениях и по сей день в связи с тем, что она работала горничной в гостевом доме "Тропикана", принадлежащая родному брату Артура Анкваб. С последним часто созванивалась, он приезжал и оставался на ночь в номере гостевого дома. В период с 22 по 24 ноября, точную дату вспомнить не может, Артур Анкаб приезжал в гостевой дом и переночевал одни сутки, а после уехал. Кроме того, показания подсудимого в части забытого телефона в период времени с 22 по 24 ноября по месту жительства в поселке Бзыбь не нашли подтверждения. 22 ноября с 12:26 по 14:50 абонент позиционирует в зоне Гагра-Жоэквара. А в 17:50 – в базовой станции Гагра санатории "Армения". Кроме того, 23 ноября 2019 года в 13:55 телефон Артура Анкваб позиционирует уже в зоне покрытия базовой станции Бзыбь. Исходя из вышеизложенного, подсудимый Анкваб имел при себе мобильный телефон", – подчеркнула прокурор и добавила, что таким образом Анкваб давал противоречивые показания, которые не согласовывались с материалами уголовного дела.

Сторона обвинения обратила внимание на то, что в таком случае, согласно закону, суд тщательно должен сопоставлять показания подсудимого, установить источники доказательств, подтверждающие или опровергающие показания подсудимого.

"Данные требования судом первой инстанции были проигнорированы. Анализируя показания оправданного Анкваб можно сделать вывод о том, что последний на протяжении всего судебного следствия давал ложные показания с целью уйти от уголовной ответственности. Так, приобретая автомашину Lada Granta белого цвета у неустановленного следствием лица, при этом лично зная его, он заведомо знал о том, что данная машина является криминальной и состоит в розыске на территории РФ, что документы и регистрационный знак на ней в дальнейшем будут поддельными, более того ему было известно, что на ней отсутствует регистрационный номер VIN, который был удален еще до момента приобретения. При этом подсудимый Анкваб проработавший более десяти лет в органах внутренних дел и преподавая в госуниверситете юридические дисциплины, приобретая автомобиль для личного пользования, сознавал, что этими действиями нарушает уголовные законы двух государств", – сказала прокурор.

Сторона обвинения добавила, что данный автомобиль был приобретен Артуром Анкваб в начале ноября 2019 года, после чего "в целях конспирации он поставил на ней регистрационный знак Е 934 ТС 93 региона, ранее установленный на ГАЗ 2410".

"В ходе уголовного дела было установлено, что Анкваб не использовал купленный в начале ноября автомобиль. Что дает основание полагать, что данный автомобиль был приобретен явно не с целью на нем ежедневного передвижения. В последствий подтвердилось, именно на этом автомобиле было совершено похищение гражданина Григоряна", – подчеркнул гособвинитель.

По показаниям Артура Анкваб на суде первой инстанции бывший владелец приехал и забрал машину по непонятным причинам, попросив его "оставить установленные номерные знаки, чтобы его не останавливали на постах". 30 ноября 2019 года продавец привез автомашину подсудимого, однако на тот момент она уже была перекрашена в черный цвет.

"Исходя из вышеизложенных показаний следует, что в период совершения преступления, машина находилась в пользовании человека, у которого он ее приобрел. Несмотря на то, что данная машина участвовала в похищении человека, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства, Анкваб не называл лица, у которого он приобрел машину. Однако судом был проигнорирован данный факт. Более того, судом не дана юридическая оценка противоправных действий оправданного Анкваб", – отметила прокурор и добавила, что Сухумским горсудом были допущены процессуальные нарушения, влекущие к отмене приговора.

Гособвинитель подчеркнул, что в мотивировочной части судом не была дана оценка квалификации. Как отметила прокурор, приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым, постановленным в соответствии с процессуальным законодательством Республики Абхазия. Прокурор добавила, что представленные обвинением доказательства достаточны для того, чтобы вынести обвинительный приговор Артуру Анкваб.

"Домыслы и предположения"

Сторона защиты не согласилась с кассационной жалобой гособвинителя, отметив, что оно "основано на домыслах и предположениях".

"С кассационным представлением не согласны. Считаю, что приговор в отношение моего подзащитного был законным и обоснованным. Считаю, что судом было оценено каждое доказательство с точки зрения допустимости и достоверности. Суд дал правильную оценку доказательствам, представленным и исследованным в ходе суда. И законно и обоснованно пришел к выводу о том, что стороной обвинения не представлены доказательства, точнее их совокупность, которые подтверждали бы виновность, инкриминированную моему подзащитному. В соответствии с законом, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, доказывание лежит на стороне обвинения. Сторона обвинения не смогла доказать виновность Анкваб", – подчеркнула адвокат Асида Арчелия.

После небольшого перерыва кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала законным и обоснованным постановление Сухумского городского, согласно которому Артур Анкваб был оправдан.

Суд также признал законным частное постановление Сухумского горсуда, вынесенное по результатам рассмотрения дела на нарушения, допущенные органом расследования при производстве предварительного расследования.

Оправдательный приговор в отношении Артура Анкваб вступил в законную силу.