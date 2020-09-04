Учебный семестр в АГУ сократили на две недели

В этом году в Абхазский государственный университет было подано 668 заявок на поступление.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Занятия в Абхазском государственном университете на дневном отделении начнутся 14 сентября, первый семестр учебного года будет сокращен на две недели, об этом говорится в указе ректора АГУ Алеко Гварамия.

Документ устанавливает продолжительность учебной работы в I семестре в 16 учебных недель, завершается семестр 31 декабря.

"В связи с сокращением семестра на две недели в рабочих программах предусмотреть перевод на самостоятельную работу соответствующее количество тем аудиторных занятий", - говорится в приказе.

Второй учебный семестр на дневном отделении пройдет с 10 февраля по 03 июня 2021 года.

Первая зимняя сессия студентов ждет с 11 по 30 января 2021 года.

В этом году из-за ситуации с коронавирусом приемная комиссия АГУ приняла решение зачислить всех абитуриентов без экзаменов. Как ранее отмечал первый проректор АГУ Виктор Маландзия, по результатам первой экзаменационной сессии будет определено, кто останется на бесплатном обучении, а кто перейдет на платное.

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

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