В Южной Осетии после смерти в стенах МВД заключенного Инала Джабиева прошли стихийные митинги, со своих постов сняты глава МВД, генпрокурор, в отставку отправили правительство.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу Южной Осетии в связи с обострением общественно-политической обстановки в республике. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент призвал югоосетинский народ направить все политические силы страны к диалогу, к мирному решению проблем во имя спокойного и благополучного будущего Южной Осетии.

"В Абхазии внимательно следят за событиями, происходящими в братской Республике Южная Осетия, где в последние дни обострилась общественно-политическая обстановка. Мы не можем быть равнодушными к тому, что происходит в доме братьев-осетин, с которыми нас связывает общая борьба за свободу и независимость", - говорится в обращении.

Аслан Бжания выразил уверенность, что осетинский народ, отличающийся исторической мудростью, проявит терпимость друг к другу, взаимоуважение, достойно выйдет из сложившейся ситуации, используя исключительно правовые механизмы.

В пятницу 28 августа стало известно о смерти в следственном изоляторе МВД республики заключенного Инала Джабиева, находившегося под следствием по подозрению в совершении посягательства на жизнь министра внутренних дел Игоря Наниева. Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам статьи "Превышение должностных полномочий".

В тот же день, 28 августа, на Театральной площади Цхинвала прошел стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследования смерти в больнице Инала Джабиева, содержавшегося в изоляторе по подозрению в покушении на главу МВД Игоря Наниева. Позднее министр был отстранен от должности, а затем в отставку отправили весь состав правительства во главе с Эриком Пухаевым.

Позже парламент Южной Осетии провел внеочередную сессию, на которой депутаты проголосовали за отставку генпрокурора Урузмага Джагаева. В понедельник генпрокуратура назвала имена подозреваемых в причастности к гибели Джабиева, семеро сотрудников криминальной милиции МВД республики заключены под стражу. Во вторник семнадцать депутатов парламента Южной Осетии приостановили свои полномочия – по их словам, до тех пор, пока президент не отправит в отставку Джагаева.