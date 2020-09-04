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Экспедиция по поиску останков красноармейцев началась в горах Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Экспедиция Абхазского музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Экспедиция по поиску останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, началась в горах Абхазии в пятницу 4 сентября, об этом сообщила директор Абхазского госмузея Боевой Славы имени Ардзинба Мзия Бейя.

Макс Альперт
Абхазия в Великой Отечественной войне

Организовало экспедицию руководство Госмузея. Цель ее – поиск и захоронение с почестями останков советских солдат и офицеров, которые сражались в горах Абхазии во время Великой Отечественной войны.

Мзия Бейя отметила, что участники экспедиции также рассчитывают на пополнение музейных фондов новыми артефактами с полей сражений.

Экспедиция будет проходить на Южном Марухе. По словам Бейя, люди, пожелавшие остаться анонимными, передали координаты мест сражений.

"Это неравнодушные люди, которые пожелали остаться неизвестными, мы-то их знаем. Мы решили воспользоваться их информацией и организовать экспедицию. Нашу инициативу поддержало Министерство обороны Абхазии, которое предоставило нам бесплатно вертолет и помогло с продуктами питания. За это я очень благодарна министру Владимиру Ануа и его заместителю Нодару Авидзба. Большую моральную поддержку оказал министр культуры Гудиса Агрба. Нам помогали со всех сторон, узнав, что к юбилейной дате проходит такая экспедиция. Очень благодарны и тронуты таким вниманием к работе музея", – отметила Мзия Бейя.

В экспедиции принимают участие девять человек. Четыре из них – сотрудники музея Боевой Славы, антрополог и представитель поискового движения России Юлия Кузнецова, которая на волонтерских основах решила участвовать в операции.

"Мы ей бесконечно благодарны. Она к нам присоединилась сразу же после другой экспедиции, в которой она участвовала. Учитывая наши скудные возможности, она приняла участие в закупке некоторых вещей на свои средства", – подчеркнула Бейя.

Руководит экспедицией замдиректора музея Боевой Славы Николай Медвенский, координирует – директор музея Мзия Бейя. Завершить экспедицию планируют 7 сентября, если позволят погодные условия.

Это не первая экспедиция, организованная музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. В 2016 году поиск останков красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны, проходил на Санчарском перевале, где нашли останки 33 солдат, которые были захоронены с почестями в селе Псху. Позже экспедиция проходила на территории села Псху, где было найдено 11 останков красноармейцев.

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