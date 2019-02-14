Завещанная могила: как в Бзыби нашли захоронение красноармейцев

О том, как жители поселка Бзыбь более 70 лет ухаживали за могилой неизвестных солдат, почему никто не устанавливал личности красноармейцев, как участники проекта "Возвращение имени" искали два захоронения, а наткнулись на три, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Металлоискатель, лопатки и пять пар рук. В поселке Бзыбь в полукилометре от дороги на Рицу в небольшом каменистом поле начиналась самая настоящая экспедиция. Искали не клад с драгоценностями, а кое-что поважнее - захоронение красноармейцев, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Поле где предположительно были погребены красноармейцы

Более 70 лет местные жители ухаживали за могилой неизвестных солдат. Сейчас уже нет никаких табличек, обелисков или надгробных плит. Да и местные жители не помнят точного места погребения. Сами же свидетели тех событий уже отошли в мир иной. Но обо всем по порядку.

Дом с историей

"Вот на этом самом месте мне моя свекровь и пожилая соседка показывали, что захоронены два солдата. Видите небольшой бугорок? – указывает местная жительница Нора Рабая на небольшой участок примерно в 25 квадратных метров. – Сорок лет я здесь живу, и почему-то сорок лет земля здесь не садится".

© Sputnik / Томас Тхайцук Нора Рабая

Нора Рабая – жительница села Бзыбь. О могилах она узнала от своей свекрови Марущи Шамба, которая была очевидцем событий 70-летней давности.

"Когда я пришла в этот дом, свекровь еще была жива. Она все время рассказывала, что в нашем доме во время боевых действий с 1942 по 1945 год жили красноармейцы", – Нора приглашает во двор.

Проходим к двухэтажному дому с зеленым фасадом. Здание было построено еще до прихода к власти Советов. Примерно в 1900 году.

До Великой Отечественной войны свекровь Норы Маруща Шамба с мужем и детьми занимала второй этаж. Семья была большая: супруги и шестеро ребят. Первый этаж использовался как подвал.

"Но затем в 1942 году сюда пришли красноармейцы, которые сделали дом своим штабом. Они занимали эти две большие комнаты, – Нора Рабая указывает на окна второго этажа, – А семейство переселилось на первый".

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом семьи Шамба

Эти события запомнил и супруг Норы Рабая Борис Конджария, хотя ему на тот момент было всего четыре года. Он рассказывал о пушках, которые стояли на небольшой поляне перед домом.

"Здесь везде были солдаты, здесь пушки стояли. Отец рассказывал, что таскали снаряды, – говорит сын Норы Аслан Конджария, который неожиданно подключается к беседе. – Они прекрасно помнили и солдат. Детьми они тут бегали. Отец рассказывал, что здесь постоянно ходили солдаты группами по шесть-семь человек, уходили в горы, ночью возвращались. Дивизии здесь не было. Спускались, приходили, ели и уходили".

Но в одно утро 1942 года семейство проснулось от какой-то суеты. На полянке напротив дома они увидели, как хоронят двух солдат. Что с ними произошло, никто так и не узнал. Да и говорить с красноармейцами семья Марущи Шамба не могла – плохо говорили по-русски.

Солдаты оставались в доме местных жителей вплоть до окончания войны. В "наследство" они оставили им две могилы. Маруща Шамба до конца своих дней ухаживала за ними. Выкорчевывала сорняки, не разрешала бросать мусор.

"Однажды мы затеяли ремонт, – вспоминает Нора Рабая. – Мы сняли старую бетонную лестницу и установили новую. Старую лестницу решили положить на поле. Так получилось, что на месте захоронения. Свекровь моя возмущалась и постоянно говорила: "Уберите эту лестницу, как будто на груди этих солдат лежит груз камня". Моя свекровь умерла, но завещала нам ухаживать за могилами. Перед смертью мой муж убрал камни. Мы больше здесь ничего не трогали, как было, так и оставили. Здесь колючки растут, мы их периодически выкашиваем и все. Стараемся это место содержать в чистоте".

© Sputnik / Томас Тхайцук Военные прочесывать территорию с помощью металлоискателя

Уход за могилами, как признается Нора Рабая, не доставляет ей неудобств. Единственное, что ее беспокоит – близкое соседство с ними. Два года назад семейство решило расширить свои территории и поставить новый забор. Но помешали могилы.

"Сын хотел расширить двор, поставить забор на месте поляны, но я категорически отказалась. Зачем нам во дворе могилы. Такое ощущение, что мы забираем покойников к себе", – добавила она.

В начале 2019 года Нора Рабая решила обратиться к руководителю проекта "Возвращение имени" Григорию Скворцову. Он сразу же откликнулся и решил провести раскопки.

Уникальное захоронение

Руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов называет захоронение уникальным. Благодаря находке выстраивается картина боевых действий на территории Абхазии. Это не первая могила того периода, найденная в Абхазии. Год назад в селе Ачандара нашли погребение пятерых солдат.

"И вот мы находим второе захоронение в поселке Бзыбь. Нам уже становится понятно, какая обстановка была в Абхазии в ходе Великой Отечественной войны. На территории Абхазии тоже происходили боестолкновения, в результате которых гибли солдаты. Местные жители так или иначе были вовлечены в эту историю. Но еще более удивительно то, какой нравственный и духовный подвиг совершают местные, которые по наследству передавали друг другу эти могилы, чтобы они не оставались без присмотра", – отметил Скворцов.

По его предположению, солдаты здесь охраняли горные подступы, чтобы немцы не спустились с Псху в прибрежную часть Абхазии.

"В той стороне находится Псху, – Скворцов указывает пальцем на вершины гор. – Скорее всего, красноармейцы здесь охраняли проходы. Здесь предварительно находились артиллерийские расчеты. По всей видимости, красноармейцы готовились встречать врага на горных перевалах".

Военные включают металлоискатель и начинают прочесывать территорию. Вскоре звук от прибора усиливается – что-то есть.

© Sputnik / Томас Тхайцук Металлоискатель одного из солдат подал звуковой сигнал

"Если увеличивается звук, значит, там что-то находится. Чем выше звук, тем больше вероятности, что на этом месте захоронены красноармейцы. Начинаем копать", – с серьезным видом командует старший лейтенант Сухумского общевойскового командного училища Айнар Бебия.

Известие молниеносно разлетается, прибегают местные жители. Вскоре история получает неожиданный поворот. Соседи вспоминают, что здесь должна быть еще одна могила солдата. Под скалой, недалеко от небольшого водоема.

© Sputnik / Томас Тхайцук Военные сразу же приступают к раскопкам

Григорий Скворцов разбивает команду на две группы. Одна остается копать на поле, вторая – вместе с сельчанином Асланом Конджария, который вызывается быть проводником, направляется к месту другого захоронения.

"В детстве мы спускались к озеру, чтобы купаться. Там на холме стоял надгробный камень. Даже инициалы были выбиты, но сейчас, наверное, они не сохранились", – вспоминает по пути Конджария.

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Через сады местных жителей пробираемся к скале. Когда-то здесь была автомобильная дорога. Но сейчас проезда нет. Территория огорожена.

© Sputnik / Томас Тхайцук Надгробный камень у озера

Аслан быстрым шагом проходит вперед, взбирается на заросший колючкой бугорок.

"Вот он, надгробный камень! – восклицает он. – Правда, уже здесь мало что можно разобрать".

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Курсанты отодвигают камень и проходятся по участку металлоискателем. Вскоре прибор начинает сигналить. Приступили к раскопкам. Копать сложно – почва очень каменистая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Раскопки приходится вести в сложных условиях каменистой почвы

"Сложность поиска заключается в том, что эти могилы никто не проверял с 1942 года. Возможно, придется копать больше двух метров. Здесь имеется элемент скальной породы с грунтом. Эту скальную породу и грунт нужно поднять и вытащить останки. Установим личности солдат, вернем им имена. А останки затем перезахороним в братской могиле", – добавил Скворцов.

Поиск захоронений красноармейцев продолжается. Сейчас рассматривается вопрос о создании мемориала воинским захоронениям в Бзыби.

В проекте участвуют подопечные Сухумского военного училища, Гагрский военкомат, администрация Гагрского района и администрация поселка Бзыбь.