Неизданное и сокровенное: вышел второй том сборника произведений Таифа Аджба

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В двухтомном сборнике произведений абхазского поэта и писателя Таифа Аджба собраны работы на абхазском и русском языках, рассказал в интервью радио Sputnik составитель сборника, главный научный сотрудник АбИГИ Валентин Когония.

"В честь 80-летия Таифа Аджба мне поручили подготовить к печати все его произведения. Это была нелегкая задача, в первую очередь потому, что нужно было собрать воедино все творческое наследие писателя и подготовить его к печати. Нужно было собрать сборник таким образом, чтобы читатель смог без труда всесторонне понять автора", - отметил он.

По словам Когония, в двух томах сборника собраны стихотворения, поэмы, сказки и поэзия для детей, а также произведения иностранных писателей, переведенные им на абхазский язык, и работы самого автора, которые были переведены на русский язык.

Во втором томе сборника представлен дневник Аджба, который он писал во время Отечественной войны народа Абхазии, переписка с членами семьи, воспоминания об авторе и серия интервью с писателем.

"Когда я подготавливал сборник, у меня было такое ощущение, что Таиф рядом со мной, наставляет меня, говорит, как сделать лучше, а чего лучше не делать", - признался Когония.

Абхазский поэт и писатель Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года в селе Ачандара. В 1962 году он стал студентом филологического факультета Сухумского педагогического института, после окончания которого работал в редакциях газеты "Апсны Капш", журнале "Школа и жизнь", книгоиздательстве "Алашара", был литературным консультантом в Союзе писателей Абхазии.

Таиф Аджба – автор более десяти сборников. Первый сборник поэта "Стихотворения" вышел в 1968 году. В 1989 году к 50-летию автора вышел в свет сборник избранных стихотворений и поэм "Благословение". За этот сборник в 1998 году Таиф Аджба удостоился высшей награды – Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.

Таиф Аджба считается классиком абхазской детской литературы, его перу принадлежит множество стихотворений, которые стали по-настоящему любимы детьми.

Поэт пропал без вести 9 октября 1992 года после того, как его увезли из дома грузинские гвардейцы. С тех пор о судьбе Таифа Аджба ничего не известно.

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