МВД Абхазии изъята крупная партия метадона в Гудауте

Масса наркотического вещества, приготовленного к реализации на территории Абхазии, составила 63.383 грамма.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Сотрудники угрозыска отдела внутренних дел Гудаутского района изъяли метадон в особо крупном размере при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении уроженца и жителя Санкт-Петербурга Вадима Гребенщикова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Наркотическое вещество было приготовлено к реализации на территории Абхазии.

Оперативники обнаружили недалеко от места, где временно проживал Гребенщиков, в зарослях пластиковую бутылку с 57 свертками, в каждом из которых находилось по два пакета с белым веществом.

Также обнаружены места ранее сделанных "закладок": в лесном массиве села Мюссера Гудаутского района на расстоянии 15-20 метров друг от друга под деревьями, в земле обнаружены и изъяты еще три свертка с расфасованным веществом.

Изъятое вещество было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. Согласно исследованию, у Гребенщикова был изъят метадон в общей массе 63.383 грамма.

Вадим Гребенщиков водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, расследование факта незаконного приобретения, хранения, перевозки, пересылки с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, совершенные в особо крупном размере, проводит следственный отдел Гудаутского РОВД.

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