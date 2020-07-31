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"Смотрящего" взяли с "закладками": жителя Гулрыпша задержали за сбыт метадона

© Foto / Пресс-служба МВДРА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200731/1030657478/Smotryaschego-vzyali-s-zakladkami-zhitelya-Gulrypsha-zaderzhali-za-sbyt-metadona.html

Подозреваемому, согласно УК Абхазии, грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В отношении жителя Гулрыпшского района возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении наркотического вещества, а также приобретении, перевозке с целью сбыта и сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД Абазии.

"В отношении Раша Барганджия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 223 и пункта "в", части 3 статьи 224 УК Абхазии", - говорится в сообщении.

При проведении осмотра, в доме Барганджия был обнаружен сверток с белым веществом, как установили эксперты - метадоном. 

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий Барганджия рассказал, где он заложил так называемые "закладки", которые он сделал, чтобы продать наркотики.

"Уже готовая к реализации закладка была обнаружена сотрудниками милиции по Абжуйскому шоссе непосредственно перед  школой Гулрыпшского района",  - отметили в МВД.

Еще одну "закладку" с  метадоном милиционеры нашли у магазина "Эдем" в Гулрыпше.

Задержанный в установленном порядке прошел процедуру медосвидетельствования, которая показала, что Барганджия и сам употреблял метадон.  

"Раш Барганджия, определяющийся в криминальной среде как так называемый территориальный "смотрящий", задержан сотрудниками уголовного розыска ОВД по Гулрыпшскому району в результате проведения оперативных мероприятий 29 июля", - отметили в МВД.

Расследование уголовного дела в отношении данного гражданина проводит следственная группа районного отдела внутренних дел.

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