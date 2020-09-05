За сутки в Абхазии зафиксировано 36 случаев коронавируса

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 36 человек из 189 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 41 пациент с диагнозом коронавирусной инфекции, восемь человек в тяжелом состоянии, 11 пациентов - средней степени тяжести.
За последние сутки из Гудаутской больницы после прохождения лечения выписаны три человека.
- Динамика заболеваемости COVID-19 В Абхазии© Sputnik
- Динамика заболеваемости COVID-19 В Абхазии© Sputnik
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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