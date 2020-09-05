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За сутки в Абхазии зафиксировано 36 случаев коронавируса

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (761)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200905/1030884198/Za-sutki-v-Abkhazii-zafiksirovano-36-sluchaev-koronavirusa.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 502 человека. Из них 157 пациентов выздоровели, 4 летальных случая.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 36 человек из 189 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 41 пациент с диагнозом коронавирусной инфекции, восемь человек в тяжелом состоянии, 11 пациентов - средней степени тяжести.

За последние сутки из Гудаутской больницы после прохождения лечения выписаны три человека.

  • Динамика заболеваемости COVID-19 В Абхазии
    © Sputnik
  • Динамика заболеваемости COVID-19 В Абхазии
    © Sputnik
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© Sputnik
Динамика заболеваемости COVID-19 В Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (761)

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