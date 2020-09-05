Сухумская горбольница откроется после карантина 15 сентября

Кардиологическое отделение Сухумской городской клинической больницы было закрыто на карантин после того, как в конце июля двум пациентам медучреждения диагностировали COVID-19.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Сухумская городская клиническая больница №2 начнет работать в прежнем режиме 15 сентября, сообщил агентству Апсныпресс министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Он отметил, что в медучреждении уже проведены все необходимые санитарные мероприятия, в настоящее время в больнице работает только рентгеновский кабинет и кабинет по забору биоматериала для ПЦР-диагностики.

Как сообщалось ранее, оказанием экстренной помощи занимается Республиканская больница, в том числе неотложной хирургической, кардиологической, неврологической и терапевтической.

Однако, по словам Цахнакия, плановый прием в поликлинике при Республиканской больнице отменен, чтобы избежать скопления людей.

"Поэтому узкопрофильные специалисты осуществляют поликлинический прием в условиях городской поликлиники №1. Поликлиника работает в полную нагрузку с 9:00 до 21:00", - приводит слова министра Апсныпресс.

Сухумский роддом продолжает работу в обычном режиме, там также была проведена необходимая санитарная обработка помещений.

В субботу 5 сентября в Гудаутском госпитале, как рассказал Цахнакия, начнется монтаж оборудования в кабинете компьютерной томографии. По прогноз, кабинет начнет работать к 20 сентября.

"У нас один рентгенолог, работающий с КТ. Он работает в Республиканской больнице, но первое время будет ездить в Гудауту. Потом снимки будут делать подготовленные рентген-лаборанты, а заключение можно будет давать и в удаленном режиме. Это общепринятая практика", - добавил Цахнакия.

По состоянию на 4 сентября общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 466 человек. Из них 154 пациента выздоровели, четверо умерли.