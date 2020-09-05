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Сухумская горбольница откроется после карантина 15 сентября

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (760)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200905/1030881157/Sukhumskaya-gorbolnitsa-otkroetsya-posle-karantina-15-sentyabrya.html

Кардиологическое отделение Сухумской городской клинической больницы было закрыто на карантин после того, как в конце июля двум пациентам медучреждения диагностировали COVID-19.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Сухумская городская клиническая больница №2 начнет работать в прежнем режиме 15 сентября, сообщил агентству Апсныпресс министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия. 

© Sputnik
Гражданин и начальник: Цахнакия об абхазской медицине в связи со вспышкой COVID-19

Он отметил, что в медучреждении уже проведены все необходимые санитарные мероприятия, в настоящее время в больнице работает только рентгеновский кабинет и кабинет по забору биоматериала для ПЦР-диагностики. 

Как сообщалось ранее, оказанием экстренной помощи занимается Республиканская больница, в том числе неотложной хирургической, кардиологической, неврологической и терапевтической. 

Однако, по словам Цахнакия, плановый прием в поликлинике при Республиканской больнице отменен, чтобы избежать скопления людей.

"Поэтому узкопрофильные специалисты осуществляют поликлинический прием в условиях городской поликлиники №1. Поликлиника работает в полную нагрузку с 9:00 до 21:00", - приводит слова министра Апсныпресс.

Сухумский роддом продолжает работу в обычном режиме, там также была проведена необходимая  санитарная обработка помещений.

В субботу 5 сентября в Гудаутском госпитале, как рассказал Цахнакия, начнется монтаж оборудования в кабинете компьютерной томографии. По прогноз, кабинет начнет работать к 20 сентября. 

"У нас один рентгенолог, работающий с КТ. Он работает в Республиканской больнице, но первое время будет ездить в Гудауту. Потом снимки будут делать подготовленные рентген-лаборанты, а заключение можно будет давать и в удаленном режиме. Это общепринятая практика", - добавил Цахнакия.   

По состоянию на 4 сентября общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 466 человек. Из них 154 пациента выздоровели, четверо умерли.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (760)

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