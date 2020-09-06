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Скачки на Кубок президента Абхазии отложили на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Призовой фонд Кубка президента Абхазии – 1 000 000 рублей. За призовое место будут бороться в семи забегах.

СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Скачки на Кубок президента Абхазии перенесены с 12 на 19 сентября, рассказал Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Милор Шулумба.

"Перенос даты связан с графиком главы государства. 12 сентября он не смог бы присутствовать на мероприятии", - объяснил он.

По словам Шулумба, в скачках, которые состоятся на ипподроме в селе Бзыбь, примут участие более 30 скакунов.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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За призовые места поборются по семи дистанциям – 1200 метров – двухлетние скакуны, 1400 метров – приз памяти погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии, 1600 метров – рожденные в Абхазии кобылы, 1800 метров – приз посла России в Абхазии, 2000 метров – приз первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, 2400 метров – приз главы государства и 3200 метров – приз второго президента Абхазии Сергея Багапш.

Призовой фонд Кубка президента Абхазии – 1 000 000 рублей, но Шулумба отметил, что организаторы ожидают его увеличения до 2 000 000 рублей.

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