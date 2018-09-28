Джигитовка и метание дротиков: смотрите как в Мыку состязались наездники

Для того, чтобы принять участие в конно-спортивных играх, в село Мыку приехали команды из Уарчы, Кутола, Джгерды, Тамыша и Пакуаша.

Посмотреть на национальные виды конного спорта съехались люди со всей Абхазии, праздничную атмосферу поддерживали патриотические песни, звучавшие с больших колонок.

Победный забег: конно-спортивные соревнования состоялись в селе Мыку>>

Наездники состязались в нескольких дистанциях, первым разыграли приз первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, затем второго президента Абхазии Сергея Багапш. Боролись спортсмены и за Кубок президента Рауля Хаджимба. Наездники также состязались за Кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Кроме того, в заезде на 1000 метров принимали участие подростки до 12 лет на лошадях местной породы.

Забеги чередовались другими видами, которые были включены в программу соревнований — конный футбол, метание дротиков, аимцакиача (вид абхазской национальной игры с мячом) и джигитовка.