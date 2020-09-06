Пациентка с коронавирусом скончалась по дороге в Гудаутскую больницу

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 516 человек. Из них 157 пациентов выздоровели, пять человек скончались.

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Пожилая пациентка, у которой в сухумской больнице был выявлен коронавирус, умерла по дороге в Гудаутскую ЦРБ, где развернут ковидный госпиталь, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"В пятницу, 4 сентября, в Сухумскую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии поступила 74-летняя пациентка. Согласно клинической картине, дающей все основания на подозрение инфицирования коронавирусом, было принято решение о госпитализации больной в Гудаутский госпиталь, однако в пути состояние пациентки еще более ухудшилось и, несмотря на все усилия медиков, она скончалась по дороге в Гудаутскую ЦРБ. Взятый при поступлении в Сухумскую городскую больницу ПЦР-анализ дал положительный на COVID-19 результат", - говорится в сообщении.

© Sputnik Динамика заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 110 граждан, диагноз COVID-19 подтвердился у 14 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 45 пациентов с COVID-19, в тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 13 пациентов.

© Sputnik Динамика заболеваемости COVID-19

Оперативный штаб привел также общую статистику инфицированных коронавирусной инфекцией по районам Абхазии с момента появления первого пациента с COVID-19 по 6 сентября 2020 года:

город Сухум и Сухумский район - 376 человек;

Гудаутский район - 66 человек;

Гагрский район - 38 человек;

Очамчырский район - 25 человек;

Гулрыпшский район - 9 человек;

Ткуарчалский район - 2 человека.

Статистика по отношению к районам основана на пункте забора биоматериалов пациентов, что может не соответствовать месту их проживания, отметили в штабе.