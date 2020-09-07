Вклад в науку и государственность: президент Абхазии поздравил ректора АГУ с юбилеем

СУХУМ, 7 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил ректора Абхазского госуниверситета профессора Алеко Гварамия с юбилеем.

"Пользуясь случаем, еще раз хочу поздравить вас с юбилеем. Вы являетесь человеком, который внес огромный вклад в становление современного абхазского государства, абхазской науки. Наверное, в области естественных наук у нас нет такой величины, как вы. Я интересовался вашей биографией, считаю для себя ваш путь поучительным", - подчеркнул Аслан Бжания.

Аслан Бжания высоко оценил заслуги профессора Алеко Гварамия - автора более, чем 120 научных работ.

"Общественность знает, что вы автор более чем 120 научных работ, что вы преподавали в европейских вузах, что ваше имя внесено в международном сократовском центре в реестр крупных ученых столетия, что вы депутат нашего Народного Собрания. Ваша общественная и государственная деятельность тесно связаны с вашей спортивной деятельностью. Вы известный спортсмен, судья международной категории по боксу, вы судили поединки московской Олимпиады. Одним словом, создатель вас щедро одарил", – сказал Бжания.

Президент добавил, что власти страны и впредь будут помогать университету и способствовать тому, чтобы АГУ "выпускал специалистов экстра-класса".

Президент подписал указ о присвоении Алеко Гварамия почетного звания "Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия" за заслуги в научной и педагогической работе, значительный вклад в подготовку высококвалифиицрованных специалистов.

Бжания вручил в подарок юбиляру башлык.

Алеко Гварамия поблагодарил президента за поздравление. И отметил, что его "на плаву держит" бокс.

"Я бывший боксер, я все время с молодежью. Вот эта энергия передается и держит на плаву", – отметил Гварамия.

Алеко Гварамия – ректор Абхазского государственного университета, профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Абхазии и Адыгской международной Академии наук.

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