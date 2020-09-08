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Устаревшая техника и нерациональность: почему в Гагре проблемы с подачей воды

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200908/1030899629/Starye-nasosy-ili-neratsionalnost-pochemu-v-Gagre-problemy-s-podachey-vody.html

Уже более недели жители Гагрского района жалуются в социальных сетях на проблемы с подачей воды в жилые дома.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Перебои в подаче воды в Гагрском районе связаны с техническими неполадками и увеличением количества потребителей в курортный сезон, рассказал в интервью радио Sputnik начальник Гагрского водоканала Беслан Цугба.

© CC0
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По его словам, зачастую трудности при подаче воды возникают, потому что из строя выходят насосные станции, а финансовой возможности для их замены нет.

"Также проблема в том, что если свет в районе отключают даже на непродолжительный срок, то запустить насосы и сделать так, чтобы вода поступала в жилые дома, сложно, занимает очень много времени. Несмотря на это, в последнее время не было такого, чтобы люди оставались без воды более чем на два-три часа, за исключением некоторых районов, где из-за засушливой погоды и нехватки воды в резервуарах приходится давать воду по графику", - объяснил он.

Цугба отметил, что стоит учитывать и возрастающее в летнее время количество потребителей и нерациональное использование воды жителями района.

"Некоторые люди нерационально используют воду, к примеру, оставляют открытые шланги, когда поливают огород", - добавил он.

Ранее в интервью Sputnik Цугба заявлял, что проблема с прекращением подачи воды будет существовать до тех пор, пока не введут в эксплуатацию новый водопровод, который строят в рамках российской Инвестпрограммы, или же не купят резервные насосы.

По словам начальника Управления капитального строительства Абхазии Тимура Агрба, строительство водопровода в Гагрском районе заложено в Инвестиционную программу 2020–2022 годов, и завершение его строительства намечается лишь на 2022 год.

Агрба уточнил, что заменена будет лишь часть устаревшего водопровода, полная замена аппарата не входит в бюджет Инвестиционной программы. При этом он добавил, что частичная замена водопровода не сможет полностью решить проблему с подачей воды во всем Гагрском районе.

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