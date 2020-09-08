СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Останки двух красноармейцев нашли в горах Абхазии во время экспедиции, об этом на радио Sputnik рассказал руководитель экспедиции, замдиректора музея Боевой Славы Николай Медвенский.

"За дни работы нами были обнаружены останки двух советских воинов. Один из них сохранился полностью (останки - прим.), другой – фрагментарно, скорее всего его останки были растащены дикими животными. На останках мы видели следы зубов, предположительно, медведя. К сожалению, письменных артефактов, которые позволили бы установить личности бойцов, не было обнаружено", – сказал он.

По словам Медвенского, экспедиция велась на участке высокогорной местности от ущелья реки Южный Марух до самой границы Южно-Марухского ледника – практически граница с Российской Федерацией. На этом участке велись интенсивные бои советских солдат с немецкими захватчиками.

"На Марухском направлении противник рассчитывал прорвать советскую оборону, выйти к долине реки Ацгара и прорваться к Клухорской группе войск, которая охраняла Сухумскую дорогу. Благодаря мужеству и самоотверженности защитников Кавказа, все эти планы претерпели крах. Немцы сначала были остановлены, затем отброшены. Мы знаем, что этот успех был оплачен жизнями сотен и тысяч наших солдат. К сожалению, далеко не все из них в свое время были найдены и захоронены", – пояснил Медвенский.

Это восьмая экспедиция Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Ее целью были поиск, спуск и последующее перезахоронение с воинскими почестями останков советских солдат и офицеров, которые погибли в горах Абхазии в боях с немецкими войсками, а также изучение особенностей расположения частей Красной армии и армии Вермахта на перевале главного Кавказского хребта и прилегающих отрогах, и пополнение фондов Госмузея Боевой Славы.

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