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Останки двух красноармейцев нашли в горах Абхазии во время экспедиции

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Трехдневная экспедиция Госмузея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба по поиску останков советских солдат на Южном Марухе началась 4 сентября.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Останки двух красноармейцев нашли в горах Абхазии во время экспедиции, об этом на радио Sputnik рассказал руководитель экспедиции, замдиректора музея Боевой Славы Николай Медвенский.

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"За дни работы нами были обнаружены останки двух советских воинов. Один из них сохранился полностью (останки - прим.), другой – фрагментарно, скорее всего его останки были растащены дикими животными. На останках мы видели следы зубов, предположительно, медведя. К сожалению, письменных артефактов, которые позволили бы установить личности бойцов, не было обнаружено", – сказал он.

По словам Медвенского, экспедиция велась на участке высокогорной местности от ущелья реки Южный Марух до самой границы Южно-Марухского ледника – практически граница с Российской Федерацией. На этом участке велись интенсивные бои советских солдат с немецкими захватчиками.

"На Марухском направлении противник рассчитывал прорвать советскую оборону, выйти к долине реки Ацгара и прорваться к Клухорской группе войск, которая охраняла Сухумскую дорогу. Благодаря мужеству и самоотверженности защитников Кавказа, все эти планы претерпели крах. Немцы сначала были остановлены, затем отброшены. Мы знаем, что этот успех был оплачен жизнями сотен и тысяч наших солдат. К сожалению, далеко не все из них в свое время были найдены и захоронены", – пояснил Медвенский.

Это восьмая экспедиция Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Ее целью были поиск, спуск и последующее перезахоронение с воинскими почестями останков советских солдат и офицеров, которые погибли в горах Абхазии в боях с немецкими войсками, а также изучение особенностей расположения частей Красной армии и армии Вермахта на перевале главного Кавказского хребта и прилегающих отрогах, и пополнение фондов Госмузея Боевой Славы.

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