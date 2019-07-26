Никто не забыт: установлена судьба семерых красноармейцев из Абхазии

О том, почему журналисты не выдерживали и со слезами выходили из пресс-центра Sputnik, как солдаты Сухумского военного училища устанавливали судьбы без вести пропавших и как "Возвращение имени" расширяет свои границы, читайте в материале Sputnik.

Гордость и сострадание. Именно эти чувства испытывали гости Sputnik, когда солдаты Сухумского военного училища с документами и фотографиями красноармейцев, без вести пропавших в Великой Отечественной войне, зашли в пресс-центр Sputnik в пятницу 26 июля.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Журналисты на время забыв о негласном правиле "не проявлять чувства во время исполнения служебных обязанностей", не сдерживали слез. Некоторые, не выдержав драматизма, выходили из пресс-центра.

Так в Sputnik Абхазия начиналась церемония вручения документов без вести пропавших в Великой Отечественной войне красноармейцев из Абхазии их родственникам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония вручения документов без вести пропавших в Великой Отечественной войне красноармейцев из Абхазии их родственникам

На этот раз проект "Возвращение имени" установил судьбу еще семерых красноармейцев из Абхазии: Мкртыча Кансузяна, Гургена Малхасяна, Аванеса Чаркрубяна, Александра Алания, Ваграма Роганяна, Сергея Арзумаяна и Акопа Тыкнеджяна.

История каждого из них трогательная, которую невозможно слушать без слез. Красноармейцы попали в немецкий плен, порой их данные записывались неправильно, и потому установить имя солдата и найти его родственников оказалось непросто.

© Sputnik / Томас Тхайцук В пресс-центре Sputnik родственникам вручили документы пяти красноармейцах, которые ранее числились в списках без вести пропавших

Так было с Аванесом Чаркрубяном, который попал в концентрационный лагерь в Белоруссии. До начала войны он жил на улице Школьная в Сухуме. Но в ходе поиска выяснилось, что в Сухуме на тот момент были две Школьные. Сложность еще заключалась в том, что в плену немцы записали его фамилию неправильно.

"Мы не знали, где конкретно искать родственников красноармейца. И вот, молодой человек из комендантской роты, Юрий Крошкин, которого я даже не просил, сам начал искать в Сухуме семью Аванеса. Но так как фамилия была написана немцами неправильно, Крошкину пришлось непросто. В течение месяца он искал родственников красноармейца, он обошел город пешком от Маяка до района ВИЭМа. И вот, сегодня, благодаря стараниям солдата, мы можем сказать родственникам Аванеса, что он больше не потерян", – рассказал руководитель "Возвращения имени" Григорий Скворцов.

На вручение документов красноармейца в Sputnik пришла племянница Аванеса Аракси Чаркрубян.

"Мой отец всю жизнь мечтал хоть что-нибудь узнать о своем родном брате. Он так и умер, ничего не выяснив. И сегодня мы узнали, мы выполнили свой долг перед отцом, перед дядей. Пусть он покоится с миром", – со слезами на глазах поблагодарила поисковиков Аракси Чаркрубян.

Живой без вести пропавший

Историю красноармейца Александра Алания можно назвать удивительной и счастливой. Александр в 1942 году участвовал в обороне Керчи. Но попал в плен и был отправлен в Румынию. Во всех советских списках Александр числился в списках без вести пропавших. Так думали и поисковики из "Возвращения имени", которые нашли справку о гибели красноармейца в концлагере в Румынии.

Но племянница Александра Дали Алания в Sputnik рассказала историю спасения дяди и шокировала участников "Возвращения имени".

Александр Алания действительно попал в концлагерь в Румынию, но он выжил и вернулся домой. Но тайком от советского правительства, так как знал, что иначе его без суда и следствия могут отправить советский лагерь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дали Алания, племянница красноармейца, пропавшего без вести во время ВОВ Александра Алания спустя годы, получает информацию о судьбе дяди

"В 1944 году, когда наши войска вошли в Румынию, мой дядя был освобожден и он вернулся домой. Когда мы были маленькими, он нам рассказывал, что ему пришлось пережить, в каких условиях они жили в плену, как их заставляли убивать собак, как с голоду ели крыс. Не было никакой еды, но он выжил", – поделилась воспоминаниями Дали Алания.

Родственники Мкртыча Кансузяна курсанты Сухумского военного училища вручили протокол с допроса красноармейца с его собственной подписью и письмо с фотографией, которые Мкртыч присылал домой еще в 1940 году.

"Мы вручаем этот протокол родственникам, чтобы они понимали, в каких условиях он оказался. Кроме того, здесь такой уникальный случай. Мкртыч в 1940 году, когда он еще был в армии, прислал письмо домой. Он служил в зенитном полку. Когда немцы попали на Советский Союз он находился в Барановичи. И он оказался в немецком плену 7 июля 1941 года. Было самое страшное наступление, и очень много людей погибало. Мкртыч похоронен в Польше, в городе Демблин. Он погиб 25 октября 1941 года. В Демблине был страшный концлагерь. Это был лагерь казиматов. Каменное сооружение без какого-либо отопления. Ваш родственник практически замерз", – рассказал трогательную историю Григорий Скворцов.

Семье Ваграма Араганяна пока вручили только его письмо и фотографию. Ваграм до сих пор числится в списках без вести пропавших. Но поисковики уже устанавливают его судьбу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Письмо и фотография Ваграма Араганяна

Три года в поисках

Проект "Возвращение имени" в Абхазии существует уже три года. Смысл инициативы в том, чтобы устранить историческую несправедливость и вернуть забытое имя человека его родственникам в жизнь. За это время установили судьбы более 170 красноармейцев.

В этом году проект вышел за пределы Абхазии. Команда Григория Скворцова сотрудничает с представителями Армении, Приднестровья, Сербии.

"Такое же значение, какое абхазские семьи придают своим погибшим и без вести пропавшим родственникам, такое же значение придают и в Приднестровье, Армении, Сербии, России. Курсанты много времени проводят за компьютерами, устанавливают судьбы без вести пропавших. В Армении – 711 красноармейцев, в Приднестровье – 370 человек, причем в Приднестровье похоронены восемь жителей Абхазии. В Тирасполе был концлагерь, там захоронены более 500 человек. Мы сейчас ищем, где находился этот концлагерь. И мы ставим перед собой задачу также искать приднестровские семьи. Также и в Сербии. Мы предоставили послу Сербии фамилии солдат из Сербии. География у проекта большая", – пояснил Григорий Скворцов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Общегражданская инициатива "Возвращение имени" осуществляется уже три года

Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Родственникам, пропавших без вести вручили документы из концлагерей - фото>>

Во время Великой Отечественной войны в немецкий плен попали шесть миллионов солдат и офицеров Красной армии, в том числе женщины и подростки в звании "Сын полка". 800 000 осталось в Западной Европе после освобождения в 1945 году. Более пяти миллионов человек погибли. В их числе и жители Абхазии. По решению советской власти все сведения о военнопленных были засекречены. Их родные: матери, отцы, сестры и братья, жены и дети - на основании извещения военкоматов все это время знали только то, что их родственники "пропали без вести".

Информационное агентство Sputnik уже три года является информационным партнером "Возвращения имени". В 2019 году к инфопартнерству присоединился и хаб Sputnik Армения.

Читайте также: