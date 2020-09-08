Без курортных цифр: Министерство по налогам Абхазии отчиталось за восемь месяцев

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел встречу с замминистра по налогам и сборам Мерабом Логуа, на которой обсуждался вопрос исполнения плана по поступлениям за восемь месяцев 2020 года.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Выполнение плана собираемости за первые восемь месяцев 2020 года составило один миллиард 341 миллион 829 тысяч рублей, это 81% от планового показателя, сообщил премьер-министру Александру Анкваб замминистра по налогом и сбором Мераб Логуа.

План собираемости составлял один миллиард 659 миллионов 576 тысяч рублей.

Логуа отметил, что в данных за восемь месяцев не учтены доходы и отчисления курортной сферы. По его словам, предварительные результаты финансовой деятельности объектов турсферы будут отражены в отчетах к середине сентября, так как работать они фактически начали только в августе.

"С 1 января по 31 августа в 2019 году в бюджет республики поступило по всем видам налоговых платежей один миллиард 565 миллионов 928 тысяч рублей, что всего лишь на 14% больше показателей за такой же период 2020 года. Однако существенным фактором в учете 2020 года является то, что в данных за восемь месяцев не учтены доходы и отчисления курортной сферы", - подчеркнул замминистра.

Логуа также заметил, что Очамчырский, Сухумский и Гулрыпшский районы выполнили план за восемь месяцев. Самым проблемным остается Гагрский район, выполнение плана в котором с января по август составило 46%.

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