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Сформирован новый состав Сухумской городской избирательной комиссии

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200908/1030903903/Sformirovan-novyy-sostav-Sukhumskoy-gorodskoy-izbiratelnoy-komissii.html

Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии состоятся 1 ноября 2020 года. Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сформирован новый состав Сухумской городской избирательной комиссии по выборам депутатов местного самоуправления, сообщил корреспонденту Sputnik глава Сухумского горсобрания Дмитрий Маршания. 

В новый состав комиссии по выборам депутатов местного самоуправления вошли пять кандидатов от Сухумского Горсобрания и четыре – от администрации Сухума.

"Пока сформирована комиссия. Формирование проходит на заседании городского Собрания, где утверждают кандидатов. Мы (Горсобрание – прим.) представили семерых, но двое дали самоотвод. И четырех человек представила администрация города", – пояснил Маршания.

Всего в комиссию вошли девять человек: Адгур Лагвилава, Астамур Матуа, Лана Цаава, Саид Сангулия, Алхас Джинджолия, Астамур Ашуба, Рисмаг Аджинджал, Хамида Купалба и Аслан Джинджолия. Председатель комиссии пока не определен.

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