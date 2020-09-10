Пациент с COVID-19 умер в Гудаутской больнице

78-летний мужчина, который скончался в среду, 9 сентября, поступил в Гудаутский ковидный центр 29 августа.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Мужчина, у которого ранее был диагностирован COVID-19, умер в Гудаутской ЦРБ в среду 9 сентября, об этом сообщили в оперштабе по защите населения от COVID-19.

"9 сентября в Гудаутском ковидном госпитале скончался пациент 78 лет с двусторонней полисегментарной ковид-ассоциированной пневмонией с сопутствующими хроническими заболеваниями – сахарным диабетом, гипертонической болезнью 3 стадии, хронической болезнью почек. Несмотря на все усилия медиков, пациент скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", – говорится в сообщении.

Как рассказали корреспонденту Sputnik в ведомстве, передача тела умершего родственникам должна пройти согласно рекомендациям СЭС.

"Передача тела должна быть в закрытом гробу. Родственники должны как можно в менее длительный срок провести похороны, не делать массовых похорон, не созывать родственников и близких", – отметили в ведомстве.

На сегодняшний день число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии составляет 557 человек. По данным оперштаба по по защите населения от коронавируса, лишь за последние сутки выявили 21 новый случай заражения. За все время пандемии коронавирусной инфекции в республике умерли шесть человек, у которых был выявлен COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 53 пациента с подтвержденным диагнозом. При этом шесть человек в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести.

Информацию по отрицательным анализам по ПЦР-диагностике гражданам можно получить по номеру 222 56 41.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.