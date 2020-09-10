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Отложили на неделю: занятия в АГУ планируют начать 21 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Согласно указу ректора Абхазского государственного университета Алеко Гварамия от 4 сентября 2020 года, занятия в АГУ должны были начаться 14 сентября.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Занятия в Абхазском государственном университете могут начаться 21 сентября, сообщил Sputnik первый проректор АГУ Виктор Маландзия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Маландзия отметил, что точное решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Проректор подчеркнул, что в университете будут соблюдены все санитарные нормы и правила самозащиты, планируется организовать отдельные выходы для учащихся, не исключается и возможность дистанционного или двухсменного режима работы.

"Мы полностью выполним все учебные программы по срокам. У нас есть разные формы для их выполнения - самостоятельные работы, дистанционные, возможно, будут продлены семестры. Будут избраны самые эффективные методы",  - добавил он.

Ранее сообщалось, что согласно указу ректора АГУ Алеко Гварамия, занятия в университете должны были начаться 14 сентября, а первый семестр учебного года быть сокращен на две недели. Документ устанавливал продолжительность учебной работы в I семестре в 16 учебных недель, второй учебный семестр планировалось начать с 10 февраля и закончить 3 июня.


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