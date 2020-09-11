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День памяти: в Сухуме возложили цветы к могиле ученого Юрия Воронова

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Выдающийся абхазский ученый и политический деятель Юрий Воронов был убит на пороге своей квартиры в Сухуме 11 сентября 1995 года.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Руководство Абхазии, научное сообщество и общественность возложили цветы к могиле известного абхазского ученого и политического деятеля Юрия Воронова в пятницу 11 сентября. 

"Юрий Воронов из той семьи, которая издавна, по крайней мере с конца XIX века, проживала в Абхазии. Юрий Николаевич глубоко интересовался историей Абхазии. Еще будучи школьником, он проводил самостоятельные исследования Цебельдинской крепости, он туда ходил, интересовался. Несмотря на то, что в Институте востоковедения он получил специализацию египтолог, он вернулся и стал заниматься историей Абхазией. Любовь к родине победила", - рассказал историк Сослан Салакая.

Салакая отметил, что Воронов внес большой вклад в науку Абхазии. Он автор археологической карты Абхазии.

Юрий Воронов во время археологических раскопок.
© Фото : из архива Светланы Вороновой
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"Он был одним из первых докторов археологов. Его не любили заингурские коллеги, потому что в своих работах он опровергал их теории и доказывал, что памятники истории на территории Абхазии принадлежали абхазам и не относились к грузинской архитектуре", - подчеркнул историк.

По его словам, Воронов внес большой вклад в национально-освободительное движение Абхазии, был ярким общественно-политическим деятелем.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов к могиле Юрия Воронова

"В тяжелейшие довоенные, военные и послевоенные годы был одним из ближайших соратников Владислава Григорьевича Ардзинба. Его голос, как голос русского человека, звучал для иностранцев значительно убедительнее, чем многие наши голоса. Конечно, его гибель - колоссальная потеря для Абхазии", - добавил Сослан Салакая. 

Юрий Воронов родился в селе Цебельда в Абхазии в родовой усадьбе Вороновых "Ясочка" 8 мая 1941 года.

В 1965 году он окончил Ленинградский университет. С 1971 года – кандидат исторических наук, а с 1985 — доктор исторических наук, профессор Абхазского государственного университета. Возглавлял Цебельдинский историко-культурный заповедник.

Юрий Николаевич Воронов.
© Фото : из архива Светланы Вороновой
Он был иной. Юрий Воронов

В 1990-1995 годах был депутатом Верховного Совета Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии вел работу по защите интересов Абхазии, участвовал в переговорном процессе и часто давал интервью российский СМИ. Он стал одним из главных символов победы и независимости республики.

С 1994 по 1995 год – вице-премьер в Совете Министров Абхазии. До своей трагической гибели руководил Конгрессом русских общин в Абхазии.

Юрий Воронов был убит в сентябре 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме.

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