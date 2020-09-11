Коронавирус, турсезон и охота: глава МЧС Абхазии рассказал о работе ведомства

Лев Квициния рассказал о работе ведомства во время пандемии коронавируса и турсезона, сообщил, какие проблемы существуют в школах и детсадах и как изменилась ситуация с пожарами в 2020 году.

Пресс-конференция с участием министра по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния прошла в студии АГТРК в Сухуме в пятницу 11 сентября.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пандемия и дезинфекция

С распространением коронавирусной инфекции в мире и введением карантинных мер в Абхазии, сотрудники МЧС работали на передовой. Медицинское управление с марта 2020 года несло службу на границе с Россией. К обычному режиму в ведомстве вернулись лишь после открытия российско-абхазской границы.

Сейчас сотрудники МЧС проводят дезинфекцию в жилых домах и госучреждениях.

"Сотрудники выезжают на места, когда получают сигнал. Мы работаем, пока есть физрастворы. Мы держим эту ситуацию на контроле. Сигнал обычно мы получаем от Минздрава, потому что они более подробно владеют информацией. Сигналы поступают из разных учреждений, а также частным образом. Неважно, кто обращается. Мы работаем там, где вспышка. Например, вчера и позавчера обращались сами граждане. Пока у нас есть возможности для проведения дезинфекции, мы не будем никого ждать, сразу реагируем и делаем свою работу. Для дезинфекции абсолютно ничего не надо платить нам, это исключено", – отметил Лев Квициния.

По его словам, МЧС помогает и в транспортировке больных за пределы Абхазии.

"Помимо всего, к нам обращаются люди, у которых различные заболевания, не связанные с коронавирусом, если их нужно вывозить за пределы Абхазии. За последние месяцы мы вывезли около 15 больных. У нас есть две кареты скорой помощи. Скоро будет и третья машина. Мы оказываем любое содействие в рамках наших возможностей", – пояснил он.

Турсезон и риски

Турсезон В Абхазии из-за пандемии коронавируса начался лишь в августе. С открытием границы с Россией в Абхазию пошел поток туристов. Не обошлось и без происшествий. 12 августа квадроцикл с двумя туристами сорвался в обрыв на дороге, ведущей к озеру Рица. Девушку унесло течением реки Бзыбь.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, водитель не справился с управлением квадроциклом в горной местности.

"Есть определенные правила при эксплуатации подобного транспорта. Этим должны заниматься профильные службы, но, как мы заметили, водитель допустил нарушения и не смог справиться с управлением в горной местности", – пояснил он.

По мнению главы МЧС, экстремальным видам отдыха необходимо уделять особое внимание, нужно хорошо изучить все стороны вопроса, учесть все риски и опасности, где бы то ни было, в горах или на море, должен быть инструктор.

Лев Квициния подчеркнул, что когда туристические группы отправляются в горы или посещают пещеру, они должны передавать в МЧС свой маршрут. В случае если произойдет ЧП или же группа заблудится, это облегчит спасателям задачу найти и помочь им.

"Когда мы знаем маршрут, мы оперативно оказываем помощь. Но когда нам сообщают просто, "группа ушла в этом направлении", это усложняет нашу работу, на поиски уходит много времени и средств. Да, конечно, есть такие, кто нас ставит в известность, отправляясь в поход, но чаще всего туристы этого не делают", – с сожалением заметил министр ЧС.

Безопасность на пляжах

Перед началом пляжного сезона сотрудники МЧС очистили пляжи и дно моря, а также установили на воде предупреждающие буйки. Эти правила необходимо проводить во всех прибрежных районах республики ежегодно. Но, как заметил Лев Квициния, не все местные власти выполняют предписания.

"Мы сотрудничаем с главами районов, а также с людьми, которые ответственны за те или иные пляжи. В этом году в Гагре, Сухуме и Очамчыре руководство районов ответственно отнеслось к этому вопросу, сотрудничали с нами. Мы с их помощью по мере своих возможностей очистили пляжи и дно моря. В других районах главы отмечали, что у них нет средств для проведения всех необходимых работ", – отметил Квициния.

Сотрудники МЧС также дали предписания руководителям районов установить предупреждающие знаки в местах, где небезопасно купаться.

Школы и детсады

Перед началом учебного года МЧС проверяет школы и детсады на безопасность. Нельзя сказать, что тотально нарушаются правила, но недочеты по этому направлению присутствуют в большинстве учебных заведений, отметил глава МЧС.

"В самих школах отмечают, что не хватает средств на это. Мы выписываем предписания, что необходимо сделать. Но нужно отметить, что ситуация с каждым годом улучшается. То же самое в детсадах. Конечно, хорошо, когда работает много садов, чтобы родители могли отправить детей в тот сад, куда они хотят. Но и в этом плане много подводных камней", - заключил министр.

Сезон охоты

Ежегодно с открытием охотничьего сезона в лесах Абхазии увеличивается число пожаров. Самый пожароопасный сезон, по словам Квициния, - осень. Трава сухая, чтобы начался пожар, достаточно одной искры.

"Безусловно, охотники, у которых есть разрешение на охоту, серьезно относятся к этому делу, не наносят вреда природе. Но беда здесь в том, что есть люди, которые охотятся, не имея на это разрешение. Я надеюсь, в этом плане ужесточат закон. Если люди будут соблюдать закон, то таких проблем не будет, – подчеркнул глава МЧС. – Часто бывает так, что люди в горах оставляют непотушенными костры или же при выстрелах искра может привести к печальным последствиям".

Квициния отметил, что пожары в горах опасны тем, что тушить их своими силами не представляется возможным, у ведомства нет специальной авиатехники, которую можно было бы задействовать при возгораниях в труднодоступных участках. Чаще всего, когда пожар охватывает большие территории, приходится просить помощи у российских коллег. Однако, как отметил Квициния, это крайне затратно.

Меньше выездов

В целом с января по сентябрь текущего года сотрудники МЧС Абхазии совершили свыше 700 выездов на места происшествий. По словам Льва Квициния, пожаров в 2020 году стало меньше на 10%, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотрудники МЧС оказывают помощь и жителям высокогорных сел. На Псху, например, как рассказал глава ведомства, есть подразделение МЧС. В Кодорском ущелье нет своего подразделения. Однако в случае необходимости в министерстве готовы оказать оперативную помощь.

Пополнение рядов

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям мониторят ситуацию со студентами, которые обучаются этой профессии в вузах России.

"Изначально, когда создавалась служба, были кадровые проблемы. У нас сейчас стоит задача, чтобы в МЧС работали только люди с профильным образованием, чтобы люди, выбравшие эту профессию, получили соответствующие знания. Поэтому мы предупреждаем сотрудников, которые через три-четыре года должны отправиться на пенсию, что на их место приходят ребята, которые уже имеют образование. Выпускников вузов мы сразу не назначаем на высокую должность. Они года два должны поработать и показать себя. А потом уже смотрим, поэтапно меняем", – пояснил Лев Квициния.

Глава МЧС добавил, что в его ведомстве, как и в других, есть проблемы с материально-техническим обеспечением. Но поддержку оказывает и руководство страны и МЧС России.