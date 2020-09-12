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На уровне слухов: врач опровергла информацию об отравлениях питьевой водой в Абхазии

© Sputnik / Eugene Odinokov
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200912/1030930807/Na-urovne-slukhov-vrach-oprovergla-informatsiyu-ob-otravleniyakh-pitevoy-vodoy-v-Abkhazii.html

В абхазском сегменте Facebook появилась информация о том, что люди попадают в медицинские учреждения республики с отравлением питьевой водой.

СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Информация об отравлении питьевой водой - слухи, сказала на радио Sputnik главврач Сухумской инфекционной больницы Мадина Бутба.

"Про отравление питьевой воды - на уровне слухов. Все работают в штатном режиме. По крайней мере не было никаких ситуаций, связанные с отравлением питьевой водой. Если идет отравление питьевой водой, то там не один и два случая будет, а целый район, город. Но такого у нас слава богу не было, надеюсь, и не будет", - отметила Мадина Бутба.

По ее словам, сейчас в Абхазии наблюдаются сезонные кишечные инфекций, которые никак не связаны с отравлением питьевой водой.

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"Нет даже вспышки по кишечным инфекциям, все в пределах нормы. В прошлом году даже больше было, чем в этом году.

Кишечные инфекций возникают из-за морской воды, из-за грязных рук. Естественно в большинстве болеют дети. Могу посоветовать чаще мыть руки, мыть фрукты и овощи, стараться не глотать морскую воду", - посоветовала врач.

Если возникает симптоматика кишечных инфекций, как отметила инфекционист, самолечением заниматься не стоит, особенно, если это касается детей.


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