"Не надо бежать и паниковать": что мешает быстрому тестированию на COVID-19 в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 640 человек. Из них 170 пациентов выздоровели, шесть летальных случаев.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в интервью радио Sputnik рассказала, в каких случаях людям назначают тестирование на выявление COVID-19 и что мешает оперативной работе единственной лаборатории страны, которая проводит ПЦР-диагностику.

"Я бы хотела обратиться ко всему нашему населению и четко объяснить, для чего нужна ПРЦ-диагностика. Если человек почувствовал себя плохо, то он должен обратиться к врачу, рассказать о своей симптоматике и если врач назначит ему тестирование на коронавирусную инфекцию, только в этом случае пациенту порекомендуют либо лично прийти или же к нему будет вызвана мобильная бригада, которая заберет биоматериал", - отметила она.

Человеку не стоит идти в медицинские учреждения без рекомендации врача и стоять в очереди, где много больных людей.

"Там большие очереди, где вы можете как раз и заразиться коронавирусом. То есть диагностика коронавирусной инфекции – это специфическая процедура. Тест-системы направлены конкретно на выделение данного вируса", - подчеркнула Людмила Скорик.

Опрос Проходили ли вы тестирование на коронавирус? Да 23.6% (17)

Нет 44.4% (32)

Пройду, если появятся симптомы COVID 26.4% (19)

Собираюсь пройти на всякий случай, хотя у меня нет симптомов COVID 5.6% (4) Проголосовали: 72 Все опросы Да

Нет

Пройду, если появятся симптомы COVID

Собираюсь пройти на всякий случай, хотя у меня нет симптомов COVID Результаты Все опросы

В республике пока всего одна лаборатория, которая занимается ПЦР-диагностикой, напомнила она.

"Ограничены человеческие ресурсы, возможности оборудования, то есть исследования проводятся по строго этапному варианту. Это довольно сложный процесс, и он не делается в течение пяти минут, это не экспресс-диагностика", - заметила главный санитарный врач страны.

Ранее Минздрав сообщал о том, что создание второй санитарно-бактериологической лаборатории планируется в Гагре или Пицунде - районах, где базируется наибольшее количество отдыхающих.

Вначале пандемии обращающихся к медикам за диагностикой было мало, говорит Скорик, однако сейчас их количество значительное.

"Мы успевали сделать анализы в тот же день, когда количество заболевших стало больше, результаты тестирования стали появляться на следующий день после сдачи анализа. Сейчас количество обращающихся в лечебные учреждения для забора материала значительно выше. Очень много лиц, которые не нуждаются в тестировании на данном этапе, просто есть желание протестироваться, потому что люди опасаются возможности того, что были в контакте с больными", - заметила Скорик.

Подобные случаи замедляют работу лаборатории, сказала главный санитарный врач Абхазии.

"Сотрудники лаборатории не понимают уже, что за биоматериал пришел, биоматериалы кого исследовать сегодня, завтра, послезавтра. Да, в лаборатории накопилось достаточно много биоматериала, мы пытаемся отработать весь биоматериал, который поступил, не теряется ни одной пробы. Однако из-за того, что многие сдают анализ просто для того, чтобы себя проверить, те люди, которые должны попасть в исследование, не получают результатов исследования вовремя, а именно на следующий день после сдачи теста", - сказала она.

Людмила Скорик сообщила, что в республике достаточное количество тестов и заборочных материалов.

"Если случается какая-то небольшая задержка в обеспечении, это решает руководство страны, Минздрав. Ваша задача просто не сбивать работу лаборатории с того режима, в котором она имеет возможность на данный период времени работать. Мы не можем делать больше 200 исследований в день, в Абхазии нет обученного персонала, чтобы проводить до тысячи исследований в сутки", - сказала Скорик.

Она обратилась с просьбой к здоровым людям не обращаться в лабораторию.

"Очень большая просьба не сбивать работу лаборатории с того регламента, о котором я говорила. Тогда наши больные получат тестирование в тот необходимый период, когда это нужно", - отметила Скорик.

Врач также сообщила, что ПЦР-диагностика проводится людям на бесплатной основе. Если в семье кто-то заболел коронавирусом, то другим ее членам нужно соблюдать самоизоляцию,не ходить на работу или куда-либо еще.

"Нельзя бегать, чтобы диагностировать себя в лаборатории, доказывать потом руководителю, что у вас результаты ПЦР-анализа, по которому нет вируса. В течение 14 дней в этом очаге в любой из дней может проявиться вирус. Сначала вы становитесь бессимптомным носителем болезни, а потом, при сбивании своего иммунитета, появится симптоматика", - сказала она.

В Абхазии много носителей вируса, но у некоторых людей симптомы никак не проявляются.

"Они здоровые носители, человек выделяет вирус точно также как и больной. Основным методом прерыва инфекционного заболевания, распространения его в Абхазии, служит карантин - 14-дневная изоляция. Если у вас появился хотя бы один больной, все члены семьи должны находиться на изоляции две недели", - подчеркнула Скорик.

Ситуация осложнится, когда в Абхазию придет сезонный грипп и другие острые респираторные заболевания, считает врач.

"Врачам придется не только диагностировать, коронавирус ли у вас или же вы просто вы простыли от кондиционера. И то и то протекает с температурой, симптоматика одинаковая, при коронавирусе идет тотальное поражение легких, а при простуде нет. Еще раз призываю всех, не надо поддаваться панике, не надо никуда бежать и сдавать тесты. При появлении температуры надо позвонить своему лечащему участковому врачу или на горчую линию по вирусу, вам будет назначено лечение. Если вам будет назначено тестирование, значит вы его пройдете, но лечение должно начаться в первый день и только по назначению терапевта или инфекциониста", - сказала она.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.