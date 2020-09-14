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Завершилась рабочая поездка Аслана Бжания в Москву

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200914/1030937796/Zavershilas-rabochaya-poezdka-Aslana-Bzhaniya-v-Moskvu-.html

Это была четвертая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву с начала его президентства.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Рабочая поездка президента Абхазии Аслана Бжания в Москву завершилась, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в ходе визита в российскую столицу Бжания провел встречи в Администрации президента России, Совете безопасности и в правительстве города Москвы. На встречах обсуждались вопросы абхазо-российского сотрудничества.

9 сентября президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов провели встречу с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком и первым замминистра экономического развития РФ, который курирует всестороннее взаимодействие с государствами, Михаилом Бабичем.

На встрече обсуждалось социально-экономическое развитие стран, в том числе перспективы реализации инвестиционных программ.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества по линии образования и программам культурного обмена.

В конце августа Михаил Бабич посещал Абхазию с рабочим визитом. 20 августа в Сухуме состоялась встреча Аслана Бжания и Михаила Бабича.

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