Президенты Абхазии и Южной Осетии встретились с Козаком и Бабичем в Москве

Президент Абхазии Аслан Бжания отправился в Москву с рабочим визитом в понедельник 7 сентября.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов провели встречу с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком и первым замминистра экономического развития РФ, который курирует всестороннее взаимодействие с государствами, Михаилом Бабичем. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.

На встрече обсуждалось социально-экономическое развитие стран, в том числе перспективы реализации инвестиционных программ.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества по линии образования и программам культурного обмена.

"Мы настроены всячески поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства и образования, причем как в двустороннем, так и многостороннем формате", – сказал на встрече Михаил Бабич.

В конце августа Михаил Бабич посещал Абхазию с рабочим визитом. 20 августа в Сухуме состоялась встреча Аслана Бжания и Михаила Бабича. Глава государства выразил надежду на то, что визит первого замминистра Минэкономразвития РФ придаст новый импульс в решении вопросов, которые ранее неоднократно обсуждались.

В рамках своего визита Бабич проинспектировал объекты Инвестпрограммы в Гагре, Новом Афоне, Ткуарчале и Сухуме.

Аслан Бжания и Анатолий Бибилов находятся с рабочим визитом в Москве. Как ранее сообщала пресс-служба президента Абхазии, Бжания проведет ряд рабочих встреч в Администрации президента и правительстве России.

Это четвертый визит главы Абхазии в Москву с начала его президентства.