12:41 09 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.96
  • EUR89.74
Поиск

Президенты Абхазии и Южной Осетии встретились с Козаком и Бабичем в Москве

© Sputnik / Александр Уткин
Новости
Получить короткую ссылку
40110
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/09/1030904980.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200909/1030905010/Prezidenty-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii-vstretilis-s-Kozakom-i-Babichem-v-Moskve.html

Президент Абхазии Аслан Бжания отправился в Москву с рабочим визитом в понедельник 7 сентября.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов провели встречу с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком и первым замминистра экономического развития РФ, который курирует всестороннее взаимодействие с государствами, Михаилом Бабичем. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.

На встрече обсуждалось социально-экономическое развитие стран, в том числе перспективы реализации инвестиционных программ.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества по линии образования и программам культурного обмена.

"Мы настроены всячески поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства и образования, причем как в двустороннем, так и многостороннем формате", – сказал на встрече Михаил Бабич.

В конце августа Михаил Бабич посещал Абхазию с рабочим визитом. 20 августа в Сухуме состоялась встреча Аслана Бжания и Михаила Бабича. Глава государства выразил надежду на то, что визит первого замминистра Минэкономразвития РФ придаст новый импульс в решении вопросов, которые ранее неоднократно обсуждались.

В рамках своего визита Бабич проинспектировал объекты Инвестпрограммы в Гагре, Новом Афоне, Ткуарчале и Сухуме.

Аслан Бжания и Анатолий Бибилов находятся с рабочим визитом в Москве. Как ранее сообщала пресс-служба президента Абхазии, Бжания проведет ряд рабочих встреч в Администрации президента и правительстве России.

Это четвертый визит главы Абхазии в Москву с начала его президентства.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выход после пандемии: наряды Венецианского кинофестиваля
190 лет Льву Толстому
Патриарх русской литературы Лев Толстой: архивные кадры
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться