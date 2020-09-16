Объявлены лауреаты Госпремии имени Дмитрия Гулиа

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Названы лауреаты Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры за 2017–2019 годы, указ о присуждении премии подписал президент Аслан Бжания.
Белла Барцыц награждена премией - за серию публицистических работ, посвященных жертвам сталинских репрессий в Абхазии "Пепелище Абаата".
Беслан Касландзия и Светлана Шаменкова – за восстановление Новоафонской средней школы.
Денис Чачхалия – за сборник "Поэзия отражений" (переводы).
Государственная премия имени Дмитрия Гулиа была впервые учреждена в Абхазии в 1967 году. Первыми ее лауреатами стали абхазские писатели Баграт Шинкуба и Иван Папаскир.
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