Объявлены лауреаты Госпремии имени Дмитрия Гулиа

Государственная премия в области литературы, искусства и архитектуры вручается в республике каждые три года.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Названы лауреаты Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры за 2017–2019 годы, указ о присуждении премии подписал президент Аслан Бжания.

Белла Барцыц награждена премией - за серию публицистических работ, посвященных жертвам сталинских репрессий в Абхазии "Пепелище Абаата".

Беслан Касландзия и Светлана Шаменкова – за восстановление Новоафонской средней школы.

Денис Чачхалия – за сборник "Поэзия отражений" (переводы).

Государственная премия имени Дмитрия Гулиа была впервые учреждена в Абхазии в 1967 году. Первыми ее лауреатами стали абхазские писатели Баграт Шинкуба и Иван Папаскир.

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