Реальная поддержка: врач Гудаутской больницы рассказала о визите президента Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Гудаутский ковидный центр во вторник 16 сентября с целью лично ознакомиться с ситуацией в ЦРБ и узнать о проблемах, с которыми сталкиваются врачи.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Реальной поддержкой назвала визит президента Абхазии Аслана Бжания в Гудаутский ковидный центр и.о. заведующей инфекционным отделением Гудаутской районной больницы Ангелина Отырба в эфире радио Sputnik.

"Нам очень приятно, что президент посетил Гудаутский ковидный центр, в том числе инфекционный блок. Для всех сотрудников – реальная поддержка. Те слова благодарности, которые он произнес, были приятны для всех работников. Конечно, он интересовался нашими проблемами", – отметила Отырба.

По ее словам, на встрече с врачами президент заявил, что вскоре главная проблема госпиталя будет решена – на базе ковидного центра откроют кислородную станцию. Отырба подчеркнула, что кислородная терапия - один из важных компонентов в лечении больных COVID-19.

На настоящий момент в больнице есть кислородные концентраторы, которые используются в лечении больных легкой и средней степени. Тяжелых пациентов присоединяют к аппаратам искусственного дыхания, которые заправляются специальными кислородными баллонами.

"Кислородные баллоны заканчиваются практически каждые три-четыре часа. Естественно переключение кислородных баллонов занимает пару минут, за это время у пациента кислородное голодание, это для него нежелательно. Это один момент. Другой – персоналу физически тяжело менять тяжелые кислородные баллоны. Заправка баллонов производится либо в Сухуме, либо в Агудзере. Больнице приходится по два-три раза в сутки отправлять машину, чтобы заправить кислородные баллоны", – пояснила Отырба.

Как отметила врач, станция позволит на месте производить кислород и передавать его напрямую в палаты.

"Будет постоянная подача кислорода на месте. Грубо говоря, открыл кран – пошел кислород. Это облегчит работу медперсоналу, и пациенты не будут оставаться без кислорода на какое-то время. Когда пациент нетяжелый, временное отключение подачи кислорода не страшно. Когда пациент тяжелый, уровень кислорода в крови снижается буквально за секунды. Это риск, конечно", – отметила она.

Во время своего визита президент отметил, что задержек по доплатам врачам из республиканского бюджета не должно быть – медики, задействованные в борьбе с COVID-19, на первом плане.

"Задержки по доплате были. Заработную платуа из городского бюджета более или менее получаем вовремя. А республиканская доплата раньше поступала с задержками. Понятно, что наше государство не такое богатое. Но медперсонал ждет эту доплату. Люди работают и хотят оплату за свой труд. Но с пониманием относились к этому, в республике был карантин. Вчера президент сказал, что люди, задействованные в борьбе с COVID-19, будут на первом плане. Надеемся, что дальше это будет происходить вовремя", – добавила Ангелина Отырба.

В Гудаутском госпитале в работе с ковидными больными сейчас задействовано 125 врачей. Также в соответствии с договоренностями с Минздравом России в Абхазии работает вторая бригада врачей из России в составе восьми человек, из них два реаниматолога.