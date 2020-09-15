Аслан Бжания пообещал премировать медиков Гудаутской ЦРБ

По данным на 15 сентября, в Гудаутском госпитале в лечении больных с подтвержденным диагнозом коронавирус задействованы 125 врачей.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о необходимости поощрить медиков, работающих с инфицированными в Гудаутской ЦРБ.

В ходе своего визита в госпиталь глава государства обратился к министру здравоохранения Абхазии Тамазу Цахнакия с просьбой составить список врачей среднего и младшего медперсонала, чью работу можно было бы отметить.

"Я бы хотел их поблагодарить и поощрить. Прошу вас подготовить такой список к 30 сентября. Мы обязательно изыщем возможности, чтобы сделать доброе дело в отношении наших врачей", - сказал он.

Бжания добавил, что государство будет продолжать выделять доплаты врачам, работающим в Гудаутском госпитале, и подчеркнул, что премии должны выплачиваться медикам без задержек.

По данным на 15 августа, в Гудаутском госпитале задействовано 125 врачей. Также в соответствии с договоренностями с Минздравом России в Абхазии работает вторая бригада врачей из России в составе восьми человек, из них два реаниматолога.

На лечении в медучреждении находятся 67 пациентов, из них у 65 диагностирован COVID-19, пятеро пациентов находятся под наблюдением в специальном боксе.

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